Yunan gazetesinden TF-2000 itirafı “Akdeniz’deki dengeleri bozacak” Donanmanın omurgası

Türkiye’nin bu hamlesi, Yunanistan’da da büyük yankı buldu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Enikos, “İstanbul tersanelerinde Türkler yerli üretim gemileri denize indirmeye devam ederken, Yunanistan donanması sadece izliyor” ifadelerini kullandı.

‘AMAÇ AKDENİZ’DEKİ DENGELERİ BOZMAK’

Gazete, TF-2000 muhribinin ilk bloğunun inşasının başlamasını, “program yoğun bir tempoda devam ediyor. Amaç, Akdeniz’deki dengeleri bozmak” sözleriyle yorumladı.

Haberde, Yunan donanmasının mevcut durumuna dikkat çekerek, “Dört FDI Belharra fırkateyni, Ege ve Doğu Akdeniz’e baharı getirmeyecek. Donanmanın çok fazla takviyeye ihtiyacı var ve yönetimi, eski gemi ve denizaltıların emekliye ayrılması programında ısrar ediyor, bunların yerine geçecek bir program ise yok” değerlendirmesinde bulundu.

‘YUNAN FİLOSU KÜÇÜLÜYOR, ATEŞ GÜCÜ ZAYIFLIYOR’

Gazete ayrıca Türkiye’nin, yerli üretimi güçlendirerek ekonomisine değer kattığını ve destek özerkliğine ulaştığını belirterek, “Yunan filosu küçülüyor ve ateş gücü zayıflıyor” ifadeleriyle Atina’nın kaygısını gözler önüne serdi.

Bununla birlikte haberde Milli Savunma Bakanlığı’nın TF-2000’e dair, “Hava savunma muhribi projesi kapsamındaki ilk geminin birinci bölümünün inşasına İstanbul Tersaneleri’nde başlandı. Çelik Kubbe de dahil olmak üzere gemimiz en kısa sürede inşa edilecek ve hava savunma kabiliyetlerimize önemli katkı sağlayacak” ifadelerine yer verildi.

Haberde TF-2000 muhribinin özelliklerine de değinilerek “Hava savunmadan su üstü harbine, denizaltı savunma ve elektronik harpten istihbarat-gözetleme, arama-kurtarma, terörle mücadele, kıyı ve açık deniz devriyesi ile özel harekat görevlerine kadar geniş bir görev yelpazesi için tasarlandı. +45 günlük operasyonel kapasiteye sahip olan gemi, NBC korumalı tam hava geçirmez yaşam bölmesi, yüksek güç yoğunluklu enerji sistemi, düşük akustik ve manyetik iz, gelişmiş gemi kontrol ve yönetim sistemi ve entegre platform yönetim sistemi (IPMS) ile donatıldı. Ömür boyu lojistik destek altyapısı da inşaat aşamasında entegre edilecek” denildi.

‘AVRUPA’NIN EN BÜYÜK UÇAK GEMİSİNİN İNŞASI SÜRÜYOR’

Ayrıca haberde Türkiye’nin, TF-2000’in yanı sıra MİLGEM projesi kapsamında ADA ve İSTİF sınıfı korvet ve fırkateynler ile HİSAR sınıfı açık deniz karakol gemilerinin inşasına da eş zamanlı olarak devam ettiği belirtilirken İspanya ile iş birliği içinde 300 metre uzunluğunda, Avrupa’nın en büyük uçak gemisinin inşasının da sürdüğü söylendi.

‘DONANMA FİLOSUNUN OMURGASI’

Son olarak “TF-2000 muhribi ve eş zamanlı yürütülen gemi projeleri, Türkiye’nin gelecekteki donanma filosunun omurgasını oluşturacak ve Akdeniz’deki dengeleri Türkiye lehine değiştirecek stratejik bir hamle olarak öne çıkıyor” denildi.