Yunan Dimokratia gazetesine soruşturma!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunanistan’da yayın yapan Dimokratia gazetesine geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren manşeti nedeniyle soruşturma başlattı.
Yunanistan’da yayın yapan Dimokratia gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle gündeme gelmişti. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Dimokratia gazetesinin yetkililerine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık, Türk Ceza Kanunu'nun 12, 13 ve 299. maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşet ve haber içeriği nedeniyle gazetenin yetkilileri hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.