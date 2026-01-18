Yunan densiz, neden silahlandıklarını açık açık itiraf etti: Tek hedef Türkiye!

Ege’nin karşı kıyısından Ankara’yı doğrudan hedef alan, diplomatik nezaket sınırlarını zorlayan bir açıklama daha geldi. Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Atina yönetiminin son yıllarda hız verdiği devasa silahlanma harcamalarının asıl amacını gizlemeden, en büyük gerekçelerinin Türkiye olduğunu açıkça itiraf etti.

Yunan Bakan, ülkesinin savunma kapasitesini artırma çabalarını tek bir nedene bağladı. Türkiye'den gelebilecek olası bir tehdide karşı koyabilmek için kendilerini silahlandırdıklarını savunan Georgiadis, asıl niyetlerinin Ankara’nın askeri gücünün üzerine çıkmak olduğunu vurguladı. "Tek bir hedefimiz var, o da Türkiye tarafından tehdit edilemeyecek kadar güçlü bir Yunanistan oluşturmak" diyen Bakan, açıkça Ankara'dan daha güçlü bir Atina yaratma peşinde olduklarını ilan etti.

ABD, FRANSA VE İSRAİL’DEN TÜRKİYE’YE KARŞI SİLAH TOPLUYORLAR

Atina yönetimi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli atılımlarına cevap verebilmek için Batılı müttefiklerinden milyarlarca dolarlık silah tedarikine devam ediyor. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri’nden F-35 savaş uçakları için onay alan Yunanistan, Fransa ile imzaladığı anlaşmalar doğrultusunda Rafale savaş jetlerini ve modern fırkateynleri envanterine katmaya başladı. Öte yandan İsrail ile de insansız hava araçları, gelişmiş füzeler ve hava savunma sistemleri konusunda geniş kapsamlı anlaşmalar imzalayarak bölgedeki askeri yığınağını artırmayı sürdürüyor.