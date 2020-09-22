Yunan Cumhurbaşkanının küstah sözlerine Fuat Oktay'dan sert tepki!

Doğu Akdeniz krizinde sahada Türkiye’nin kararlı tutumuyla hain emellerine ulaşamayan Yunanistan giriştiği provokasyonlarla masada elini güçlenmenin çabası içerisine girişti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Antalya’nın Kaş ilçesine 2 km uzaklıktaki Meis adasını ziyaretinde Türkiye’ye karşı skandal sözler sarfetmişti.

Sakellaropoulou, Güney Kıbrıs Rum kesimini ziyareti öncesi Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

Yunanistan Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada “Ana hedefimiz Kıbrıs'ta bir başka Türk işgaline engel olmaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'nun Güney Kıbrıs Rum kesimini ziyareti öncesi ve Ada'daki temasları sırasında Türkiye'ye yönelik dile getirdiği küstah sözleri hakkında konuştu.

Oktay, Yunan Cumhurbaşkanının Atina'dan 580 kilometre uzaklıkta, Türkiye'ye ise 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'na giderek askerleriyle şov yaptığını, sonrasında ise Kıbrıslı Türklerin egemenlik ve temel insan hakları dahil tüm hak ve menfaatlerini yok sayarak Güney Kıbrıs'ı ziyaretettiğini söyledi.

Oktay, "Ada'da Rum cumhuriyeti hükümranlığının kurulması ve Kıbrıs Türkü'nün varlığının sona erdirilmesini açık açık dile getiren Yunanistan ve onun cumhurbaşkanı, Türk liderliğinin ülkelerine yönelik baskı ve saldırganlığının arttığından bahsediyor." açıklamasında bulundu.

"Hiçbir sonucu olmayacak"

Oktay "Bugüne kadarki sonuçsuz kalan tüm çalışmalar ışığında, Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde kalıcı çözümden anladığı Türk ve Rum tarafının hak ve hukukunun gözetildiği iki egemen devletli bir yapıdır. Yunanistan'ın anladığı ise her zaman Türklerin adadan topyekün sürüldüğü tek toplumlu bir devlet yapısıdır. Yani çözümsüzlüktür. Kıbrıs meselesinin çözümü Yunanistan'ın Megalo İdea'sından vazgeçerek, realiteye dönmesine bağlıdır. Durum böyleyken, Yunan Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri komik ve nafile bir propaganda çabası ve provokasyondur. Türkiye dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs'ta çözümden yanadır. Rum-Yunan ikilisi tarafından gerçekler görülür ve iki 'egemen devletli' çözüm için yeniden görüşmelere hazır noktaya gelinirse, Türkiye bu girişimi destekleyecektir. Türkiye ile KKTC'nin haklarını ve Kıbrıs Türk halkının tarihsel varlığını görmezden gelen bir yaklaşımın bölgede gerilimi arttırmak dışında hiçbir sonucu olmayacaktır." ifadelerini kullandı.