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Dünya Yunan basınından Türkiye analizi: Ortak çizgimiz yok
Dünya

Yunan basınından Türkiye analizi: Ortak çizgimiz yok

Yunan Kathimerini gazetesinde yer alan bir görüş yazısında, Atina'nın Ankara'ya karşı olan zayıf tutumu eleştirilirken, iki ülke arasında henüz ortak bir çizgiye ulaşılamadığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 10:13:00 -
Yunan basınından Türkiye analizi: Ortak çizgimiz yok

Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin meşru varlığını görmezden gelerek, her fırsatta gerilim oluşturma peşinde koşan Yunanistan'ın tutumuna karşı Ankara diplomasiyi öncelediğini sürekli olarak dile getirdi.

Bu gelişme ışığında 25 Ocak'ta İstanbul'da başlayan istişari görüşmeler, 16-17 Mart tarihlerinde Atina'da sürdürülecek.

Yunan basınından Kathimerini gazetesinde yer alan bir görüş yazısında, Atina yönetimi, Ankara'ya karşı zayıf tutumu nedeniyle eleştirildi.

"Ortak ulusal çizgiye ulaşamadık"

Yazıda, "Son Yunan-Türk krizi bize bir şey öğrettiyse, bu da Türkiye ile ilişkilerimizi nasıl yöneteceğimize dair ortak bir ulusal çizgiye henüz ulaşamamış olmamızdır." denildi.

Bununla birlikte Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı pozisyonunun "uluslararası hukuk tarafından güçlü bir şekilde desteklendiği" iddiası ortaya atıldı.

"Fransa ile ittifakın yolunu açtı"

"Yunanistan, bazı alanlarda diplomaside esnek olmalı" denilen yazıda, aynı zamanda "kırmızı çizgileri" söz konusu olduğunda "eğilmemesi" gerektiği kaydedilerek, şöyle denildi:

"Bu diplomasi, savunma yeteneklerimizin artması ve diğer bölgesel güçlerle ittifaklar kurulması ile tamamlanmalıdır. Bu gerçekliğimizle yaşamalıyız. Mevcut jeostratejik durum, bir dizi fırsat yarattı ve Fransa ile ittifakın yolunu açtı. Bu fırsatı görmezden gelmek büyük bir hata olur.

"Savunma sanayimizi desteklemeliyiz"

Ulusal güvenliğimizin bir faktörü, askeri gücümüzdür. Savunma sorunuyla karşı karşıyayız. Harcamaları yatırıma dönüştürmek için savunma sanayimize katkıda bulunmalı ve desteklemeliyiz."

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