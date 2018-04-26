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Yunan basınından Abdullah Gül analizi!

Yunanistan'da yayınlanan Ethnos Gazetesi'nde çıkan bir yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devrilmesi için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday yapılmak istendiği ifade edildi.

26 Nisan 2018 Perşembe 08:34
Yunan basınından Abdullah Gül analizi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını duyurmasından sonra harekete geçen siyasi partiler, Abdullah Gül'ü aday göstermek için üst üste görüşmeler gerçekleştirdi.

Henüz sonuç çıkmayan görüşme trafiği Yunan basınında da geniş yer buldu.

"GÜL'ÜN ÜZERİNE OYNUYORLAR"

Ülkede yayın yapan Ethnos Gazetesi'nde, Yorgos Skafidas imzasıyla "Erdoğan'ı devirmek için Gül'ün üzerine oynuyorlar" başlığıyla bir yazı yayınlandı.

"SİYASİ DERBİ OLUR"

Türkiye'de muhalif partilerin ortak aday üzerinde çalışmalar yaptığına dikkat çeken Yunan gazeteci, Abdullah Gül'ün aday olmasını şu sözlerle yorumladı: "Eğer gerçekleşirse mutlak bir siyasi derbi olur: Türkiye’yi yıllarca yan yana yönetmiş olan iki eski yol arkadaşı Cumhurbaşkanlığına seçilme amacıyla karşı karşıya gelmektedir."

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 08:34
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