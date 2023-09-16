Yunan basını Cihat Yaycı'yı hedef aldı

Doç. Dr. Cihat Yaycı, İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos’un görev yetki sınırları dışında hareket ettiğini iddia ederek, Mavi Vatan Denizcilik Ve Global Stratejiler Derneği olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bu gelişmeler sonrası Yunan basını Yaycı'yı hedef aldı.

Pentapostagma isimli Yunan sitesi haberinde şu ifadelere yer verdi:

'Rus yanlısı'

Hiçbir uluslararası anlaşmayı tanımayan ve büyük ölçüde Moskova yanlısı gibi davranan emekli amiral Mavi Vatan teorisyeni Chihat Yaycı, Ekümenik Patrik Bartholomeos'a görev ve yetki sınırlarını aştığını iddia ederek dava açtı.



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Türk basınında yer alan haberlere göre Yaycı, İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpiskoposu I. Bartholomeos'un yetkisi dışında hareket ettiği iddiasıyla İstanbul Başsavcılığı'na dava açtı.

Kaynak: Yeni Akit