Yunan basını “Altın anlaşma” diye duyurdu. Hürjet ile Avrupa'ya dev giriş!

İspanya hükümeti, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet’in satın alımına onay verdiğini duyurdu.

Türkiye’den 45 adet Hürjet alımını içeren 3.12 milyar euroluk anlaşma, hem Ankara-Avrupa savunma işbirliğinde yeni bir dönemi başlatırken hem de komşu Yunanistan’da rahatsızlık yarattı.

‘AVRUPA SAVUNMA PAZARINA DEV GİRİŞ'

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, anlaşmayı “Türk havacılık sektörü için önemli bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi ve “Bu anlaşma, Türkiye’nin bugüne kadar Avrupa savunma pazarına yaptığı dev girişi temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

‘ATİNA İÇİN UMUTSUZLUK, TÜRKİYE ZIRHLANIYOR’

Atina merkezli bir diğer haber sitesi Banking News ise haberi daha endişeli bir tonla aktararak, “Atina için umutsuzluk. Türkiye zırhlanıyor, İspanya’ya Hürjet veriyor ve yeni füzeler alıyor” yorumunu yaptı. Site, anlaşmanın NATO standartlarına göre savaş pilotları için eğitim tedarikini de içerdiğini ve bunun karmaşık güvenlik senaryolarına karşı operasyonel hazırlığı artıracağını belirtti.

‘SOMUT GÜVENİN GÖSTERGESİ’

Benzer şekilde, SL Press de Madrid-Ankara hattındaki anlaşmanın İspanya’nın Türk savunma sanayiine duyduğu güvenin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Haberde, “Madrid, başlangıçta 1.75 milyar euroluk bir bütçeyle 24 ila 30 uçak tedarik etmeyi planlıyordu. Ancak program, 45 uçağa çıkarılarak toplam maliyet 3.12 milyar euroya yükseltildi. Sözleşme yalnızca uçakları değil, yeni nesil uçuş simülatörleri, bilgisayar eğitim merkezleri, eğitmen eğitim programları ve ilk teknik desteği de içeren kapsamlı bir eğitim sistemini kapsıyor” denildi.

‘ERDOĞAN ALTIN ANLAŞMALAR YAPIYOR’

Europost ise anlaşmayı “Erdoğan müttefiklerimizle ‘altın anlaşmalar’ yapıyor” başlığıyla duyurdu. Haberde, Madrid’in kararının son yılların en büyük havacılık yatırımı olduğu vurgulanırken, Türkiye-İspanya işbirliğinin savunma alanında yeni bir sayfa açtığı ifade edildi.

‘STRATEJİK SIÇRAMA TAHTASI’

Yunan basınından Ethnos ise gelişmeyi, “Türkiye ile Avrupa arasındaki savunma anlaşmaları birbirini izliyor. Bu durum yalnızca diplomatik ilişkilerin değil, aynı zamanda Avrupa kıtasıyla savunma ilişkilerinin de yakınlaştığını gösteriyor” sözleriyle değerlendirdi. Haberde ayrıca, “İspanya ile yapılan anlaşma, Türkiye’den bir NATO üyesi ülkeye gerçekleştirilen ilk jet uçağı ihracatıyla Türk savunma sanayisinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Aynı zamanda Türk şirketlerinin bugüne kadar Batı Avrupa şirketlerine kapalı olan Avrupa savunma pazarlarına daha fazla nüfuz edebilmesi için stratejik bir sıçrama tahtası görevi görüyor” ifadelerine yer verildi.

‘SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNDE ÖNEMLİ İMZA’

Son olarak haberde, Türkiye’nin İngiltere ile imzaladığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı işbirliği anlaşması da hatırlatılarak “İngiltere ile Eurofighter'lar konusunda resmi anlaşmaya varılmasının ardından şimdi de önemli bir savunma iş birliği imza atma sırası İspanya’da. Almanya Şansölyesi Merz’in Ankara’ya gelmesiyle birlikte, kritik askeri bileşen ve sistemler üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması veya SAFE aracılığıyla Avrupa güvenlik mimarisine entegrasyon yönündeki beklentiler artıyor” denildi.

HÜRJET'İN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mürettebat: 2 (pilot + yardımcı pilot)

Uzunluk: 13,6 m

Kanat açıklığı: 9,8 m

Yükseklik: 4,2 m

Azami kalkış ağırlığı: 13.500 kg

Performans

Maksimum hız: Mach 1.2 (yaklaşık 1.482 km/s)

Servis tavanı: 45.000 feet (≈ 13.700 m)

Maksimum G yükü: +8 g / −3 g

Menzil: 2.222 km (dış yakıt tankları takılı halde)

İtki sistemi: Tek motorlu — General Electric F404-GE-102 turbofan (≈ 17.000 lbf itme)

Aviyonik ve uçuş sistemleri

Radar: AESA (Aktif Faz Dizinli Radar) entegrasyonuna uygun mimari

Uçuş kontrolü: Fly-by-wire elektronik uçuş kontrol sistemi

Kokpit: Modern dijital aviyonikler, HUD (Head-Up Display), HOTAS kumandalar

Görev bilgisayarı: Gelişmiş görev yönetimi ve sensör füzyonu yetenekleri

Bağlantı: Link-16 uyumlu veri bağı ve çağdaş haberleşme sistemleri

Yunanistanda Hürjet umutsuzluğu Altın anlaşma diye duyurdular: Türkiyeden Avrupaya dev giriş

Silah ve taşıma kapasitesi

Silah istasyonları: Toplam 7 adet (kanat altı ve gövde altı kombinasyonu)

Taşınabilecek silahlar: Hava-hava füzeleri (ör. AIM-9 türü), hava-yer füzeleri ve bombalar, güdümsüz roketler, lazer güdümlü ve diğer akıllı mühimmatlar

Destek yükleri: Top podları, elektronik harp podları ve ISR ekipmanları taşınabilir

Görev kabiliyeti

Eğitim: İleri seviye pilot eğitimi, taktik pilot eğitimi, akrobasi ve yüksek-G manevra eğitimleri

Taarruz: Hafif taarruz, yakın hava desteği (CAS), hassas vuruş görevleri

Keşif: ISR görevleri — istihbarat, gözetleme ve hedef tespiti için sensör entegrasyonu

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi bir araya geldi! ‘Pek çok konuda anlaştık’