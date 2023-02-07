Yunan arama kurtarma ekibi sevince boğuldu
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'a gelen Yunan arama kurtarma ekibi, 6 yaşındaki kız çocuğunu enkaz altından çıkardığı anlar herkesi duygulandırdı. Küçük kızı çıkardıktan sonra büyük sevinç yaşayan Yunan ekip, uzun süre birbirlerine sarılırken, o anlar sosyal medyada defalarca tıklandı.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye destek yağdı. Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderen ülkelerden birisi de Yunanistan oldu.
Yunanistan ekip gönderdi
Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK), depremde ağır hasar alan Hatay'ın İskenderun ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. EMAK, ilçede 50 yaşındaki babayla 6 yaşındaki kızı enkazdan sağ olarak çıkardı.
Yunan arama kurtarma ekibi sevince boğuldu
Yunan arama kurtarma ekibinin küçük kızı enkazdan sağ olarak çıkardığı anlarda yaşadığı sevinç görülmeye değerdi. Uzun süre birbirine sarılan Yunan ekipler, gözyaşlarına hakim olamadı.
İtfaiyeci, doktor ve arama kurtarma köpeği bulunuyor
EMAK'a bağlı arama kurtarma uzmanı 21 itfaiyeci, iki doktor, üç acil yardım sağlık personeli, iki arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip, Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçakla dün Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanı'ndan hareketle Türkiye'ye gelmişti.
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