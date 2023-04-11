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Medya Yunan ağzıyla konuşan Merdan Yanardağ TCG Anadolu'yu hedef aldı
Medya

Yunan ağzıyla konuşan Merdan Yanardağ TCG Anadolu'yu hedef aldı

Yeniakit Publisher
2023-04-11 23:04:00 - 2023-04-11 23:09:05

CHP'nin fonladığı Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, adeta Yunan ağzıyla konuşarak İHA'lar ve en ağır helikopterlerin iniş kalkış yapabileceği dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu hedef aldı.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Türk donanmasa teslim edildi. 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde 11 adet SİHA konuşlandırılabiliyor, hangarında ise 30 SİHA taşınabiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihe geçen gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "TCG Anadolu sayesinde oyun değiştiren teknolojilere, sistemlere ve çözümlere öncülük eden bir ülke haline geleceğiz" diye konuştu. Her fırsatta Türkiye'nin hayata geçirdiği projelere ve savunma sanayiindeki tarihi adımlara karşı çıkan muhalefet kanadında ise TCG Anadolu üzerinden yeni bir algı operasyonu yürütüldü.

Merdan Yanardağ: SİHA gemisi diye bir şey yok

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, TCG Anadolu'yu hedef aldı.

Geçmişte yerli ve milli SİHA'larla 'oyuncak' diyerek aklınca alay eden Yanardağ, bugün de TCG Anadolu'nun SİHA gemisi olmadığını savunarak, "Literatürde böyle bir şey yok. Bu bir çıkarma tamamlanmamış çıkarma gemisi" diye konuştu.

Yanardağ açıklamasında şunları söyledi:
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"Bir milli gemi projesinde üretilen bir çıkarma gemisi, İHA-SİHA gemisi diye bir kavram yok. Biz amirallerle konuştuk, böyle bir şey yok diyorlar. Literatürde yok diyorlar, bu bir çıkarma gemisi ve tamamlanmamış bir gemi."

SİHA'lara 'oyuncak' demişti

Yanardağ, geçtiğimiz yılın mart ayında katıldığı canlı yayında Türk SİHA'larını oyuncağa benzeterek, "Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor" demişti.

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