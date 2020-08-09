Yunan ‘acil durum’ ilan etti! Flaş iddia: Savaş gemileri harekete geçti
Türkiye’nin Libya ile anlaşmasından rahatsız olan Yunanistan, Mısır ile sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması yaptı. Hukuki olarak geçerliliği bulunmayan anlaşma sonrası Türkiye harekete geçti. Ankara’nın NAVTEKS ilan etmesi sonrası Atina korkuya kapıldı.
Yunanistan ile Mısır, geçtiğimiz günlerde Türkiye-Libya anlaşmasını hiçe sayarak tepki çeken bir imza attı.
Deniz yetki sınırılandırılması anlaşması yapan iki ülkenin hamlesi sonrası Türkiye, Navteks ilan ederek Fethiye açıklarında açıklarında atış eğitimleri gerçekleştirecek.
Türkiye’nin Navteks ilanının manşetlerine taşıyan Yunanlılar korkuya kapıldı.
Yunan Pentapostagma gazetesi, “Yunanistan Savunma Bakanlığı, önümüzdeki günlerde hatta birkaç saat içinde "Oruç Reis" araştırma gemisinin sismik çalışmalar yapmasının beklendiği bilgisinin ardından filoyu yüksek alarma geçirdi” diyerek son gelişmeyi dünyaya duyurdu.
Aksaz Deniz Üssü'nden gemiler ayrıldı
Turkish Market'in haberine göre, Yunan medyası Aksaz Deniz Üssünden 14 savaş gemisi ayrıldığını bildirdi. Gemilerin Meis, Rodos ve Kerpe Adaları arasında konuşlandığı öne sürüldü.
Erdoğan net konuşmuştu
İki Batı kuklası ülkenin yaptığı sözde anlaşmayı yorumlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi Yunanistan ile Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Biz sondaj çalışmalarına hemen başladık. Barbaros Hayrettin'i de görevine gönderdik. Sözlerinde durmuyorlar" demişti.