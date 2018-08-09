Yün yorganları güvelerden korumak için yapmanız gerekenler

Hem yün yorganları hem de diğer türdeki yorganları güveden korumak için yapabileceğiniz en iyi yöntem yorganları sakladığınız alanı sık sık havalandırmaktadır. Yorganları hiç kullanmıyorsanız; en azından yılda iki kez saklandıkları yerden çıkarmalı ve açık havada hava landırmayı ihmal etmemelisiniz. Bunların haricinde naftalin gibi nostaljik çözümlerden yararlanabilirsiniz. Yorganı sakladığınız hurç ya da kutunun içine naftalin yerleştirerek güvelere karşı önlem alabilirsiniz.