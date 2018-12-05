Yün yorgan yıkanırken dikkat edilmesi gerekenler

YIKAMA AŞAMALARI

DETERJAN SEÇİMİ

Temizleme ürünleri olarak lanolin maddeler önerilmektedir. Lanolin yünlü elyaflar sarar yenilemekte, yapısını koruyarak yeni görünüm verir, kiri temizler ve kötü kokuları giderir.

Yün yorganların temizliğinden en etkili yöntem elde yıkanma olmasına karşılık bu oldukça zaman alan ve efor sarf ettiren bir şekil olduğu için, çamaşır makineleri aracılığıyla temizlenmesi daha popüler bir hale gelmiştir.

ELDE YIKAMA

İlk olarak ılık suyun içinde yorgan bir saat bekletilir

Deterjan veya sabunun doğrudan yünlü yorgana uygulanmaması gerekmektedir. Maddeler suda seyreltilerek yıkama işlemine geçilir.

Altı veya sekiz saat ürünün şampuan ve tozla zenginleştirilmiş suda beklemesi gerekir.

Elle yıkanması durumunda yüzeye yorgan serilir. Üzerine bol oranda köpük uygulanarak yumuşak bir sünger yardımıyla dairesel hareketler yapılarak, zorlanmadan yıkanmalıdır.

Yorgan yavaşça yanlara çevrilerek kaldırılıp indirilir. Bu şekilde liflerde toplanan kirin ve tozun giderilmesi sağlanır.

Yorganda idrar veya meyve suyu gibi lekeler varsa; kullanılan sabun çözeltisine iki kaşık terebentin eklenir

Ortalama olarak iki kere yorgan ilk olarak ılık suda daha sonra da soğuk suda yıkanır.

Yıkandıktan sonra soğuk suyla, üzerinde köpük kalmayacak şekilde iyice durulanır.

Yün yorganların esnekliklerinin kaybedilmemesi için son durulama suyuna bir çorba kaşığı şarap sirkesi eklenir.

Deterjandan çıkarılan yorgan temiz su dolu küvetin içinde bir kaç sadece suyla deterjansız yıkanır.

Durulama işleminin sona ermesinin arkasından yorganın üzerindeki suyun süzülmesi için düz bir yüzeye yerleştirilir

Yorganı suyu akması için sıkmamak gerekmektedir.

İki üç saat bekletildikten sonra yün yorgan direk güneş almayacak bir bölümde ipe asılır.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKAMA

Çamaşır makinelerinde artık; yorganlar için en doğru yöntem olan yün yıkama modu bile bulunmaktadır. Eğer kullanılan çamaşır makinesinde bu buton yoksa makinenin otuz dereceye ayarlanması gerekmektedir.

Yün yorganın çamaşır makinesinde yıkanması durumunda; çamaşır makinesinin en az yedi kilo kapasite sahip olmasına dikkat edilmelidir.

Yıkama sırasında tercih edilen suyun sıcaklığı otuz derece olmalıdır. Daha yüksek olması durumunda ürün deforme olabilir.

Doğal yünden yapılan yorganlar iki kere durulanmalıdır.

Yıkama sırasında makine modunda kurutma veya spin işlevleri devre dışı bırakılır.

Yıkama sona erdikten sonra yorgan hemen makineden çıkarılmamalıdır. Neminin biraz alınması için makinede bir süre bekletilir.

Yıkama işlemi bitince ürün güneş görmeyen bir bölgede ipe asılır.