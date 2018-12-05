Yün yorgan yıkanırken dikkat edilmesi gerekenler
Yün yorgan nasıl yıkanır? Yün yorgan yıkarken dikkat edilmesi gerekenler yazının devamında…05 Aralık 2018 Çarşamba 19:06
YIKAMA AŞAMALARI
DETERJAN SEÇİMİ
Temizleme ürünleri olarak lanolin maddeler önerilmektedir. Lanolin yünlü elyaflar sarar yenilemekte, yapısını koruyarak yeni görünüm verir, kiri temizler ve kötü kokuları giderir.
Yün yorganların temizliğinden en etkili yöntem elde yıkanma olmasına karşılık bu oldukça zaman alan ve efor sarf ettiren bir şekil olduğu için, çamaşır makineleri aracılığıyla temizlenmesi daha popüler bir hale gelmiştir.
ELDE YIKAMA
İlk olarak ılık suyun içinde yorgan bir saat bekletilir
Deterjan veya sabunun doğrudan yünlü yorgana uygulanmaması gerekmektedir. Maddeler suda seyreltilerek yıkama işlemine geçilir.
Altı veya sekiz saat ürünün şampuan ve tozla zenginleştirilmiş suda beklemesi gerekir.
Elle yıkanması durumunda yüzeye yorgan serilir. Üzerine bol oranda köpük uygulanarak yumuşak bir sünger yardımıyla dairesel hareketler yapılarak, zorlanmadan yıkanmalıdır.
Yorgan yavaşça yanlara çevrilerek kaldırılıp indirilir. Bu şekilde liflerde toplanan kirin ve tozun giderilmesi sağlanır.
Yorganda idrar veya meyve suyu gibi lekeler varsa; kullanılan sabun çözeltisine iki kaşık terebentin eklenir
Ortalama olarak iki kere yorgan ilk olarak ılık suda daha sonra da soğuk suda yıkanır.
Yıkandıktan sonra soğuk suyla, üzerinde köpük kalmayacak şekilde iyice durulanır.
Yün yorganların esnekliklerinin kaybedilmemesi için son durulama suyuna bir çorba kaşığı şarap sirkesi eklenir.
Deterjandan çıkarılan yorgan temiz su dolu küvetin içinde bir kaç sadece suyla deterjansız yıkanır.
Durulama işleminin sona ermesinin arkasından yorganın üzerindeki suyun süzülmesi için düz bir yüzeye yerleştirilir
Yorganı suyu akması için sıkmamak gerekmektedir.
İki üç saat bekletildikten sonra yün yorgan direk güneş almayacak bir bölümde ipe asılır.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKAMA
Çamaşır makinelerinde artık; yorganlar için en doğru yöntem olan yün yıkama modu bile bulunmaktadır. Eğer kullanılan çamaşır makinesinde bu buton yoksa makinenin otuz dereceye ayarlanması gerekmektedir.
Yün yorganın çamaşır makinesinde yıkanması durumunda; çamaşır makinesinin en az yedi kilo kapasite sahip olmasına dikkat edilmelidir.
Yıkama sırasında tercih edilen suyun sıcaklığı otuz derece olmalıdır. Daha yüksek olması durumunda ürün deforme olabilir.
Doğal yünden yapılan yorganlar iki kere durulanmalıdır.
Yıkama sırasında makine modunda kurutma veya spin işlevleri devre dışı bırakılır.
Yıkama sona erdikten sonra yorgan hemen makineden çıkarılmamalıdır. Neminin biraz alınması için makinede bir süre bekletilir.
Yıkama işlemi bitince ürün güneş görmeyen bir bölgede ipe asılır.
YORUM YAZ