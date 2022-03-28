Yumuşak kek tarifi: Pamuktan bile yumuşak anne keki bu tarifle oluyor!
Anne usulü bu kek tarifi Ramazan keki olarak biliniyor. Pamuktan bile yumuşak anne keki tarifini çok seveceksiniz. İşte pratik pamuktan bile yumuşak kek tarifi...
Anne keki (Yumuşacık) tarifi
malzemeler
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı süt
- 2,5 su bardağı un
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 2 yemek kaşığı kakao
Klasik kek (Yumuşacık) tarifi nasıl yapılır?
Öncelikle yumurta ve şekeri 10 dk çırpalım. Sıvıyağ süt ekleyip karıştıralım. Unu ekleyelim. Kabartma tozu ve vanilyayı ekleyelim. Kek harcını ikiye ayıralım. Bir kısmına kakao ekleyelim. Yağlanmış kek kalıbına sıra sıra harçları dökelim. 180 derecede 30 dk pişirelim. Afiyet olsun.
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