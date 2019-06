Yumuşacık etler pişirmenize yardımcı olacak püf noktasını açıklıyoruz!

Kırmızı et ölçülü tüketildiğinde sağlık açısından son derece kıymetlidir. Eti mümkün oldukça az yağda pişirerek tüketmek maksimum faydayı almamızı sağlar. Eti güzel pişirmenin en önemli yolu ise iyi bir marine sosunuzun olması.

Bitmeyen diş ağrısı

Bazı kişiler etin tadını sevse de onlara et çiğnemek eziyet gibi gelir. Dişleri hassas olan ve orta pişmiş bir et bile günlerce diş ağrısı yaşamalarına sebep olan bu kişiler genellikle etten uzak durur. Elbette, lokum gibi pişen bir et diş hassasiyeti yaşayanları da memnun eder.

Marine sos şart

Yumuşacık ağızda dağılan bir et için mutlaka yemeği pişirmeden önce bazı aşamaları halletmeniz gerekiyor. Et pişirecekseniz; etin lezzetli ve yumuşacık olması için mutlaka marine sos hazırlamanız gerekli. Etleriniz 4-5 saat sosta dinlenirse hem daha hızlı pişer hem de daha lezzetli olur.

İşte, leziz etler için harika bir marine sos tarif

Malzemeler:

2 adet limon suyu

Yarım su bardağı zeytinyağı

3 diş sarımsak

2-3 dal taze kekik ya da 1 yemek kaşığı kuru kekik

Defne yaprağı

Tuz

Karabiber

Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Derin bir kaseye etleri dizin ve üzerine marine sosunu gezdirin.

Dana eti kullandıysanız buzdolabında etinizi 4-5 saat bekletin.

Kuzu eti için bu sosu kullandıysanız; eti 8 saat dolapta dinlendirmeniz ideal olacaktır.

Kolay gelsin.