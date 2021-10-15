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Kadın - Aile Yumuşacık eller için patates maskesi
Kadın - Aile

Yumuşacık eller için patates maskesi

Kuru elleri mükemmel yumuşatan patates maskesi hazırlamak çok kolay.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 20:20:00 -
Yumuşacık eller için patates maskesi

Kuru elleri mükemmel yumuşatan patates maskesi hazırlamak çok kolay.

Malzemeler

  • 2 patates
  • 1 çay kaşığı badem yağı
  • 1 çay kaşığı gliserin

Uygulanışı

Patatesleri haşlayalım ve püre haline getirelim. Gliserin ve badem yağını da bu pürenin üzerine ekleyerek karıştırın. Elde ettiğimiz bu maskeyi ellerinize sürerek 1 saat bekleyin. 1 saat sonra bol ılık suyla ellerinizi yıkayarak durulayın. Farkı fark edeceksiniz.

 

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