Yumuşacık eller için patates maskesi
Kuru elleri mükemmel yumuşatan patates maskesi hazırlamak çok kolay.
Kuru elleri mükemmel yumuşatan patates maskesi hazırlamak çok kolay.
Malzemeler
- 2 patates
- 1 çay kaşığı badem yağı
- 1 çay kaşığı gliserin
Uygulanışı
Patatesleri haşlayalım ve püre haline getirelim. Gliserin ve badem yağını da bu pürenin üzerine ekleyerek karıştırın. Elde ettiğimiz bu maskeyi ellerinize sürerek 1 saat bekleyin. 1 saat sonra bol ılık suyla ellerinizi yıkayarak durulayın. Farkı fark edeceksiniz.