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Yumurtlama dönemindeki balıkları avlayanlara ceza yağdı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Ceyhan Nehri ve Söğütlü Çayı’nda av yasağına rağmen yumurtlama dönemindeki balıkları yasadışı avlayanlara ceza yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:39:33 -
Yumurtlama dönemindeki balıkları avlayanlara ceza yağdı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Ceyhan Nehri ve Söğütlü Çayı’nda av yasağına rağmen yumurtlama dönemindeki balıkları yasadışı avlayanlara ceza yağdı.


Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, Ceyhan Nehri ve Söğütlü Çayı’nda üreme dönemindeki balıkları avlayanlara yönelik olarak denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Balık avının kesinlikle yasak olduğu her iki akarsuda ’tırıvırı’ gibi kanun dışı av malzemeleri ile balıkların neslini tehlikeye düşürecek şekilde avlananlar, yüksek miktarlardaki para cezalarına çarptırılıyor. Av yasağı ve kuralları kulak arkası ederek avlananlar, ekipler tarafından öncelikle takip ediliyor. Balık avı yaptığı fotoğraflar ve videolarla belgelendikten sonra suçüstü yakalanan kaçak avcılara gerekli idari işlemler yapılıyor. Kaçak avda kullandıkları malzemelere ve avladıkları balıklara da el konuluyor.


Ekiplerin, son günlerde yaptıkları çalışmalarda uygulanan ceza miktarı ise oldukça büyük boyutlara ulaştı. Nisan ayından başlayarak bugüne kadar yapılan denetimlerde yakalanan balık sayısına göre ceza miktarı da artıyor. Ekiplerin son günlerde yaptıkları çalışmalarda çok sayıda kaçak avcının cebi yandı. Yasadışı balık avında suçüstü yakalanan şahıslara, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan 18 bin 500 TL idari para cezası kesildi.


Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin, kaçak balık avcılarına yönelik denetimlerinin 7 gün 24 saat esasına göre süreceği bildirildi.

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