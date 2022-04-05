Yumurtayı haşlarken içine limon atarsanız bakın ne olur?
Yumurta haşlandıktan sonra soyması hem vakit alıyor hem de zor. Fakat yumurtanın kolayca soyulması için bir püf noktası var. İşte sahurda tok tutan haşlanmış yumurtayı soymanın kolay yolu...
Sahurda tok tutan besin olan yumurtayı genelde haşlayarak tüketiyoruz. Fakat haşlanmış yumurtayı soymak bazılarımız için sorun ve vakit alıyor. Özellikle haşlanan yumurta sayısı çoksa gece gece yorucu oluyor.
Yumurtayı haşlarken içerisine 2 dilim limon atarsanız piştikten sonra yumurtanın kabuğunun kendiliğinden soyulduğunu göreceksiniz.
Haşlanmış yumurtanın faydaları
En besleyici proteindir.
Göz için faydalıdır.
Tok tuttuğu için kilo vermeye yardımcıdır
Kas ve kemik gelişimine faydalıdır
Hafıza için etkilidir.