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Aktüel Yumurtayı haşlarken içine limon atarsanız bakın ne olur?
Aktüel

Yumurtayı haşlarken içine limon atarsanız bakın ne olur?

Yumurta haşlandıktan sonra soyması hem vakit alıyor hem de zor. Fakat yumurtanın kolayca soyulması için bir püf noktası var. İşte sahurda tok tutan haşlanmış yumurtayı soymanın kolay yolu...

Yeniakit Publisher
2022-04-05 09:46:00 -
Yumurtayı haşlarken içine limon atarsanız bakın ne olur?

Sahurda tok tutan besin olan yumurtayı genelde haşlayarak tüketiyoruz. Fakat haşlanmış yumurtayı soymak bazılarımız için sorun ve vakit alıyor. Özellikle haşlanan yumurta sayısı çoksa gece gece yorucu oluyor.

Yumurtayı haşlarken içerisine 2 dilim limon atarsanız piştikten sonra yumurtanın kabuğunun kendiliğinden soyulduğunu göreceksiniz.

Haşlanmış yumurtanın faydaları

En besleyici proteindir.

Göz için faydalıdır.

Tok tuttuğu için kilo vermeye yardımcıdır

Kas ve kemik gelişimine faydalıdır

Hafıza için etkilidir.

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