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Yumurtaya dair bilinmeyenler

Yumurtayı birçok besini hazırlamada yardımcı olarak kullanabiliriz.

07 Aralık 2018 Cuma 19:38
Yumurtaya dair bilinmeyenler

Yumurta uzun süre bekletilirse su ve karbondioksit kaybı yüzünden ağırlığı azalır. Buzdolabında bir hafta bekletilmiş yumurta, oda ısısında bir gün bekletilmiş yumurtadan daha tazedir. Ev şartlarında yumurta buzdolabında (0-5°) ısıda ve çabuk bozulmasını önlemek için orijinal karton kutusu içerisinde, yıkanmadan saklanmalıdır. Yıkandığı takdirde doğal dayanıklılık tabakasını kaybeder. Yumurta kullanılacağı zaman yıkanmalıdır.

Sebzelerin protein miktarı düşüktür. Sebzelere yumurta kırılması protein, vitamin ve mineral açısından dengeli karışımların oluşmasını sağlar.

Yumurta tahıl grubundaki besinler ile mesela makarna ve böreklerde kullanırsak aldığımız protein kalitesini arttırmış oluruz.

Yumurta akı proteinlerinin kabarmayı sağlayıcı özelliği vardır. Bu sebeple kek hazırlamada doğal kabartıcı olarak tercih edilmektedir.

Yumurta proteinleri ısı ile katılaştığından sütlü tatlılarda ve çorbalarda kıvam sağlar.

Katı pişirilmiş yumurta salataları süslerken; yumurta, hamurunun üstüne sürüldüğü pasta ve keklerin renklendirilmesini sağlar.

Yumurta satın alınırken; marketlerde soğuk ortamda muhafaza ediliyor olmasına dikkat edilmelidir.

Yumurtanın kabuğu temiz, düzgün görünüşlü, yeterli kalınlıkta ve az pürüzlü olmalıdır. Çatlak ve kırık yumurtaları ucuz diye satın almayın. Bunlar mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam oluştururlar.

Yumurtayı kırmadan önce yıkayın. Yumurta tutan elinizi de mutlaka yıkayın.

Yumurta buzdolabında; peynir, soğan, balık gibi güçlü kokusu olan besinlerin yakınına konulmamalı. Yumurtanın gözenekli kabuğu güçlü kokuları emebilmektedir.

Yumurta tavuğun altından alınır alınmaz yenmemeli... Birkaç gün bekletilmeli... Çünkü ilk günler yumurtada çok su vardır. Dört beş gün serin bir ortamda saklandıktan sonra tadı daha da lezzetli olur.

Yumurtaların, 3-4 hafta içerisinde tüketilmesi gerekir.

Kullanılacak miktarda yumurta buzdolabından dışarıya çıkartılmalıdır. Fazla çıkartıp sonra tekrar dolaba koyarsanız, o yumurtanın bozulmasını hızlandırırsınız.

Çiğ yumurtalar temiz kaplara kırılmalıdır.

Yumurta kabuklu olarak pişirildiğinde 4 dakikada beyazı, 12 dakikada ise tamamı katılaşır.

Çiğ yumurtanın hem sindirimi güçtür hem de mikroorganizmaların bulaşma riski vardır. Salmonella enfeksiyonları en çok rastlanılanıdır.

Yumurtanın pişirilme süresinin iyi ayarlanması gereklidir. Mesela yumurtayı haşlama süresi uzarsa ve yumurta bayatsa sarısındaki demir, akındaki sülfür ile birleşerek yumurta sarısının etrafında yeşil bir demir sülfür halkası oluşur. Kuşkusuz bu sağlığa zararlıdır.

Uzun süre pişirilen yumurtaların da sindirimi güçtür. B grubu vitaminlerde kayıplar oluşur. Kayıpları önlemek için yumurtayı yağa kırma yerine, rafadan veya sebze üzerine kırarak pişirme tercih edilmelidir.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 19:38
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