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Kadın - Aile Yumurtalı ekmek tarifi nasıl yapılır? Anne usulü yumurtalı ekmek tarifi
Kadın - Aile

Yumurtalı ekmek tarifi nasıl yapılır? Anne usulü yumurtalı ekmek tarifi

Bayat ekmekleri en güzel ve lezzetli şekilde değerlendirebileceğiniz bir tarifimiz var.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 10:48:00 - 2022-02-02 10:53:55
Yumurtalı ekmek tarifi nasıl yapılır? Anne usulü yumurtalı ekmek tarifi

Yumurtalı ekmek tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 1 adet bayat ekmek
  • 3 adet yumurta
  • 1 çay bardağı süt
  • Tuz

Yumurtalı ekmek tarifi nasıl yapılır?

Bir kasede yumurta ve sütü çırpın. Üzerine tuz ekleyip çırpmaya devam edin. Tavayı ocağa alın ve sıvı yağ ekleyin. Ekmek dilimlerini yumurtalı karışıma batırın ve tavada her iki tarafını da kızartın. Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun.

 

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