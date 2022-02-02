Yumurtalı ekmek tarifi nasıl yapılır? Anne usulü yumurtalı ekmek tarifi
Bayat ekmekleri en güzel ve lezzetli şekilde değerlendirebileceğiniz bir tarifimiz var.
Yumurtalı ekmek tarifi
Yapımı için malzemeler
- 1 adet bayat ekmek
- 3 adet yumurta
- 1 çay bardağı süt
- Tuz
Yumurtalı ekmek tarifi nasıl yapılır?
Bir kasede yumurta ve sütü çırpın. Üzerine tuz ekleyip çırpmaya devam edin. Tavayı ocağa alın ve sıvı yağ ekleyin. Ekmek dilimlerini yumurtalı karışıma batırın ve tavada her iki tarafını da kızartın. Sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun.