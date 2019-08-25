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Yumurtacı Irak’tan umudunu kesti! Yeni hedef Afrika

Irak'ın ithalatını durdurması üzerine sektörde sorun yaşayan yumurta üreticileri, rotasını Afrika'ya çevirdi.

25 Ağustos 2019 Pazar 12:43
Yumurtacı Irak’tan umudunu kesti! Yeni hedef Afrika

Yumurta üreticileri, yaz başında Irak hükümetinin ithalatı durdurmasının ardından girdiği krizi yeni pazarlara açılmakla aşmaya çalışıyor.

Yumurta ihracatında Hollanda’nın ardından dünya ikincisi olan Türk yumurta sektörü bu yıl yaşadığı krizi pazar ağını genişleterek aşacak. Bu kapsamda Afrika, pazarını mercek altına alan sektör Irak’a yaptığı yüzde 82’lik ihracatı kara kıta ülkelerine yayacak. Üreticilerin bir başka hedefi ise bugüne kadar ihracat yapamadıkları Avrupa ülkeleri olacak. 

Dünya yumurta üretiminde payı yüzde 4’ler seviyesinde olan ve ihracat açısından zayıf görünen Afrika’yı radarına alan yumurta üreticileri fırsatları değerlendirmek için adımlar atıyor. Bugüne kadar ürettikleri yumurtanın yüzde 82’sini Irak pazarına ihraç ettikleri için bu ülkenin aldığı ithalatı durdurma kararı sonrasında ‘Yeni ülkelerle ihracat pazarı çeşitlendirilmeli’ dersini çıkaran üreticiler Afrika pazarına açılmak için Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Odalarından bilgiler alıyor. Türkiye’nin konumu bakımından yüksek yumurta tüketimi yapan ülkelere yakın olmasının avantajını değerlendirmek isteyen üreticiler, Afrika’nın yanı sıra Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine de daha güçlü adımlar atarak açılmayı planlıyor.

DÜNYADA DURUM NASIL?

Yumurta ithalatında en büyük pazar, 438 bin ton ithalat ile Almanya. Almanya’nın en önemli tedarikçisi ise Hollanda. Almanya, ithalatının yüzde 80’ini Hollanda’dan karşılıyor. Yumurta için ikinci önemli pazar ise Irak.

BAĞDAT’TAN CEVAP BEKLENİYOR

Irak hükûmetinin mayıs ayında yumurta ithalatını durdurma kararı sonrasında, yumurta sektörü zor duruma girmiş ve çökme noktasına gelmişti. Söz konusu sorun için üst düzey görüşmeler yapılırken son olarak Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Tarım Bakanı ile bir araya geldi. Büyükelçi Yıldız görüşmelerde sorunun çözümü için Iraklı bakana talepte bulunarak, kendisini Türkiye’ye davet etti.

50 MİLYON TURİST FORMÜLÜ

Yumurta üreticilerinin bir hedefi de ülkemizi her yıl ziyaret eden yaklaşık 50 milyon turistin günlük yumurta tüketimini artırıcı girişimlerin içinde olmak. Böyle bir durumda iç piyasa tüketiminin de artırılacağı düşünülüyor.

YEM FİYATLARI ARTIYOR

Sektör temsilcilerinin dile getirdiği ve çözüm bekleyen temel sorunlar ise şöyle sıralanıyor:

-Yem hammaddelerinin fiyatı yükseliyor. Mısır ve soya küspesinin yarısından fazlası yurtdışından ithal ediliyor.

-Damızlıkta dışa bağımlılık söz konusu. Geçen yıl ithal edilen bin 780 ton damızlık yumurta için 29 milyon dolar ödendi.

-İhracatta pazar çeşitliliği dar. Bu konuda çalışmalar hızlandırılmalı.

-Çevre sorunu olarak görülen tavuk dışkısı atıklarının ber taraf edilmesi konusunda köklü çalışmalar yapılmalı.

-Toptan yumurta satışlarında yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi talep ediliyor.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:43
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