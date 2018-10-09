Yumurta yiyerek kilo verin

“Kendinizi daha tok hissetmek istiyorsanız ve vücut yağlarınızdan kaybetmek istiyorsanız her gün bir yumurta yemeyi alışkanlık haline getirin..

Yumurta, bilinen en güçlü protein kaynaklarından biridir. Anne sütünden sonra en değerli proteindir ve yumurtanın bütün protein içeriği vücut tarafından yüzde 100 kullanılır.

Yapılan birçok araştırmada sabahları bir yumurta yiyen bireylerin gün içinde daha az acıktıkları ve yeme konusunda kendilerini daha kolay kontrol edebildikleri görüldü. Güne yumurta yiyerek başlayan bireylerin, yumurta yemeden başlayan bireylere göre günlük 400 kalori daha az yemekte..

Yumurtanın protein yüksekliği tok tutmasının yanı sıra midedeki açlık hormonu olan Ghrelin’i de azaltarak tok tuttuğu düşünülüyor.

Yumurtada ayrıca A, B, D, E vitaminleri var. Demir ve çinko açısından da zengindir. Büyüme gelişme çağındaki çocuklar için çok gereklidir. Çocuklara her gün bir tane yumurta yedirilmeli.



Yumurta, bazı aminoasitler açısından da çok zengin.. Zayıflarken kaslarından kaybetmek istemeyenlere elzem..

Yumurtanın sarısı iyi kolesterol açısından zengindir. Kolestrol, vücutta başta hücre yapı taşıdır. Birçok hormonun da öncü maddesidir. Vücut için önemli bir maddedir. Kolesterolü yüksek olmayanlar, her gün bir tane yiyebilirler. Yüksek olanlar ise haftada 3-4 gün yumurta yiyebilirler.

Yumurtayı ekstra tereyağ, sucuk, salam veya sosis gibi yüksek yağlı yiyeceklerle birleştirerek omlet olarak yapmayın. Kayısı kıvamında suda haşlayın. Az zeytinyağı, domates, yeşil biberle menemen en iyisi..