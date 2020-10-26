Yumurta nakli nedir? Her kadın günün birinde anne olmak ister. Anne olmak isteyenler doğal yollarla hayallerine ulaşmazsa çeşitli yollara başvuruyor. Bu yöntemlerden biri de yumurta naklidir. Peki, yumurta nakli nedir? | Yumurta donasyonu nasıl yapılır?

Yumurta nakli nedir?

Doğal yollarla hamile kalmayan hanımlar, anne olmak için çeşitli tedavileri tercih ediyor. Söz konusu yöntemlerden biri de yumurta nakli. Peki, yumurta nakli nedir? | Yumurta nakli nasıl yapılır? Tüp bebek ve diğer yollarla gebe kalamayan kadınlar yumurta naklini düşünüyor. Peki, yumurta nakli nerede yapılıyor? Yumurta nakli günah mı? Yumurta nakli için donörler gerekmektedir. Donörden alınan yumurta anne olmak isteyen kadına nakledilir. Böylelikle gebeliğin başlaması beklenir.

Türkiye’de yumurta nakli yasak mı?

Uzmanlar tüp bebek yöntemiyle yumurta naklinin birbirine benzediğini belirtiyor. Ancak başka bir kadının yumurtasıyla gerçekleşen bu uygulama ülkemizde yasak. Peki, ama yumurta nakli caiz mi?

Yumurta nakli yaptırmak caiz mi?

Yumurta nakli konusunda araştırma yapanlar bu durumun günah olup olmadığını merak ediyor. Diyanet’in açıklamalarına bakıldığında yumurta nakli donör vasıtasıyla yapıldığından caiz değildi. Diyanet İşleri internet sitesinden yer alan açıklama şöyle: Evliliği fiilen devam eden eşlerin dışında üçüncü şahıslara ait sperm, yumurta, embriyo ya da rahmin kullanılması; çocuk sahibi olmanın evlilik kurumunun dışına taşınması, nesep ve nesil güvenliğinin zedelenmesi ve mahremiyet ilkelerinin ihlal edilmesi sebebiyle dinen caiz değildir.