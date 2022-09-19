Yumurta haşlanırken içine limon koyarsanız bakın ne oluyor

Yumurta kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Yumurta haşlamak birçoğumuz için mutfaktaki en kolay işlerden biridir. Ancak kaynatma işlemi sırasında her zaman yumurta kabuğunun kırılma, çatlama riski vardır. İşte bunun üstesinden gelmek için limon suyu imdadımıza yetişiyor. İşte yumurtanın kırılmaması ya da çatlamaması için yapmanız gerekenler...

Protein bakımından son derece zengin olan yumurtalar, kahvaltılarımızın vazgeçilmezidir. Diyet menülerinin de başında gelen haşlanmış yumurtayı pişirmek oldukça kolaydır. Peki bu kadar kolay bir yiyeceği hazırlarken pişme esnasında kabuklarının çatlamasının üstesinden nasıl geleceğiz? Bunun için en uygun çözüm limon suyu...

Yumurta haşlarken içine bir miktar limon suyu eklerseniz bu yöntemden vazgeçemeyeceksiniz

Sinir bozucu durumun üstesinden gelmek için yumurta haşlarken suyuna az bir miktar limon suyu ilave etmeniz yeterli olacaktır. Limonun asidi, yumurta kabuğunun kırılmasına karşı koruma sağlar.

Yumurta haşlarken içine bir miktar limon suyu eklerseniz bu yöntemden vazgeçemeyeceksiniz

Ayrıca haşlandıkça yumurtanın beyazında renk değişimi meydana gelebilir. Limon suyu bu sorunun da ortadan kalkmasına yardımcı olur. Yöntem basit ancak bir o kadar etkili.