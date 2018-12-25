Yumruklar konuşunca 11 kırmızı kart çıktı! Maç yarıda kaldı

Aydın Futbol 1. Amatör Küme 2. Grup'ta mücadele eden Kadıköyspor, ilk maçta deplasmanda 4-1 mağlup ettiği Ulukonakspor'u ağırladı, maçın son dakikalarında gerginlik yükselirken maç yarıda kaldı ve 11 kırmızı kartın çıkdığı maçı Ulukonakspor 3-0 hükmen kazandı.

Adnan Menderes Stadı 1 Nolu Yan Saha'da oynanan maçta Ulukonakspor Bahtiyar ve Rıfat'ın golleriyle 2-1 üstün durumdayken 83'te gerginlik arttı. Kadıköyspor ile Ulukonaksporlu futbolcular arasında tartışma yaşandı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü ve yumruklar havada uçuştu.

Tam 11 kırmızı kart

Kadıköyspor'dan Zeki Mendi, Tugay Beyter, Süleyman Yıldız, Okan Aktaş, Fırat Aktaş, Serkan Kılıç, Emrah Açıkgöz ve Kadir Yıldırım kırmızı kart gördü. Kadıköyspor 7 kişinin altına düşmesi nedeniyle maçı da 3-0 hükmen kaybetti. Ulukonakspor'da ise Atakan Güner, Mahmud Sami Gül ve Rıfat Yaşat kırmızı kart gördü. Kırmızı kartların çıkmasından sonra Kadıköyspor kulüp yöneticileri maçın hakemi Onur Nazilli'ye sitem etti. Toplam 11 kırmızı kartın çıktığı maçtan sonra hakem Onur Nazilli için yoğun güvenlik alındı