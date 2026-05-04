  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Maliyeti sır gibi saklanıyor: Tarihi anlaşma tamam! 150 savaş uçağı koptu geliyor Devreye girdi! Galatasaray'da flaş Lemina gelişmesi! Sanıldığından daha ciddi Korkudan evlerine giremiyorlar Endrick'in yolu şimdi de Türkiye'ye düşebilir: Beşiktaş pusuya yattı bile BYD, bu dönem içerisinde 700.000 adet otomobil sattı: Çinli devin kar marjının sonucu açıklandı! F-35'lerden sonra şimdi de Patriot darbesi: Gelmiyorlar Hiç kimse bunu beklemiyordu! 'Mehmed: Fetihler Sultanı'nda büyük sürpriz... Heyelan riski vardı! Tabiat Parkı ziyarete kapatıldı
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Egzersiz faktörünün hayati önem... Bel ağrısının ilacı planlı hareket
IHA Giriş Tarihi:

Egzersiz faktörünün hayati önem... Bel ağrısının ilacı planlı hareket

Bel ağrısının ilacı planlı hareket tavsiyesi geldi.

#1
Foto - Egzersiz faktörünün hayati önem... Bel ağrısının ilacı planlı hareket

Kas ve iskelet sistemi hastalıkları arasında en sık rastlanan şikayetlerin başında gelen bel ağrıları, modern yaşamın getirdiği hareketsizlik ve yanlış duruş alışkanlıklarıyla tetikleniyor. Burtom Biyofiz Nilüfer Tıp Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kemal Kayserili, bel sağlığını korumada ve mevcut ağrıların tedavisinde "egzersiz" faktörünün hayati önemine dikkat çekti.

#2
Foto - Egzersiz faktörünün hayati önem... Bel ağrısının ilacı planlı hareket

Egzersizi, düzenli olarak yapılan tekrarlı ve planlı fiziksel aktivite olarak tanımlayan Dr. Kemal Kayserili, bu sürecin sağlıklı yaşam için spor yapmakla eşdeğer olduğunu belirtti. Bel ağrısı ile kas dengesi arasındaki ilişkiye değinen Kayserili, "Egzersiz, hem bel ağrısının tedavisinde önemlidir hem de bel ağrısını önlemede. Şöyle ki nedeni ne olursa olsun, belde ağrı varsa bunun nedeni veya sonucu olarak bozulmuş bir kas dengesi var demektir. Kişiye göre seçilen hareketlerle kısalmış ve gerilmiş kaslar esnetilmeli, güçsüz kalmış kaslar da kuvvetlendirilmelidir" diye konuştu.

#3
Foto - Egzersiz faktörünün hayati önem... Bel ağrısının ilacı planlı hareket

Tedavi sürecinde izlenmesi gereken yöntemi açıklayan Dr. Kayserili, egzersizlerin ağrı sınırını aşmaması gerektiğini vurgulayarak, "İlk aşamada ağrıya neden olmayan egzersizler seçilmeli ve her gün yapılmalı, tekrar sayıları ve çeşitleri giderek arttırılmalıdır. Duruş, oturuş bozuklukları olan kişide, belini zorlayacak şekilde çalışan ve hareket edenlerde, sedanter yaşayanlarda izlenecek düzenli bir egzersiz programı da bel ağrısını önleyecektir" dedi.

#4
Foto - Egzersiz faktörünün hayati önem... Bel ağrısının ilacı planlı hareket

Bel sağlığında cerrahi müdahale gerektiren durumlarda dahi egzersizin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Dr. Kemal Kayserili; omurlarda kayma, bel fıtığı ve kanal darlığı gibi operasyonlardan sonra hastaların mutlaka egzersize başlaması gerektiğini ifade etti. Egzersizlerin sıklığı konusunda öneride bulunan Burtom Biyofiz Nilüfer Tıp Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kemal Kayserili, kas hafızası ve güç artışının korunması için zamanlamanın önemini şu sözlerle aktardı:

#5
Foto - Egzersiz faktörünün hayati önem... Bel ağrısının ilacı planlı hareket

"Egzersiz uygulanmasının, başlangıçta her gün ve günde 2 kez yapılması uygundur. Sonrasında hekim değerlendirmesi ile gün aşırı veya haftada 3 gün şeklinde de devam edilebilir. Ama 2 egzersiz seansı (günü) arası 72 saati geçmemelidir ki kaslarda sağlanan olumlu etkiler esneklik ve güç artışı kaybolmasın." Son olarak, egzersizlerin doğru uygulanması konusunda önemli bir uyarıda bulunan Dr. Kemal Kayserili, "Düzenlenen bel egzersizleri hekim veya eğitimli sağlık personeli eşliğinde anlatılmalı, gösterilmeli ve hastanın egzersizleri nasıl yaptığı gözlenmelidir" ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Görüş gömleğini çıkarıp CHP vagonuna takılan SP’den dindarlara alçak iftira! Saadet lideri Mahmut Arıkan haddini aşarak yolsuzluğu namazla ve oruçla bir tutmaya kalktı!
Gündem

Milli Görüş gömleğini çıkarıp CHP vagonuna takılan SP’den dindarlara alçak iftira! Saadet lideri Mahmut Arıkan haddini aşarak yolsuzluğu namazla ve oruçla bir tutmaya kalktı!

Saadet Partisi’nin emanetçi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İslam’ın mukaddes ibadetlerini hedef alan skandal bir açıklamaya imza atarak Müslüm..
Erivan'da 18 yıl sonra tarihi zirve! Kafkasya'da yeni bir dönem başlıyor!
Gündem

Erivan'da 18 yıl sonra tarihi zirve! Kafkasya'da yeni bir dönem başlıyor!

Türkiye ile Ermenistan arasındaki diplomatik buzlar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın tarihi ziyaretiyle eriyor. Avrupa Siyasi Topl..
İspanya Başbakanı havada dehşeti yaşadı! Arıza yapan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı!
Gündem

İspanya Başbakanı havada dehşeti yaşadı! Arıza yapan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı!

Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmek üzere yola çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak teknik bir arıza nedeniyle Ankara'ya ..
Abdullah Gül parti mi kuruyor? Arınç'tan flaş yorum!
Gündem

Abdullah Gül parti mi kuruyor? Arınç'tan flaş yorum!

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikte eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün parti kuracağına ve cumhurbaşkanı a..
Trump'ın sinsi planı deşifre oldu! Müslüman kanı dökmeye doymayan ABD ve İsrail ittifakı İran'ın barış elini bir kez daha itti!
Gündem

Trump'ın sinsi planı deşifre oldu! Müslüman kanı dökmeye doymayan ABD ve İsrail ittifakı İran'ın barış elini bir kez daha itti!

İşgalci İsrail'in en büyük hamisi Donald Trump, bölgedeki kanlı tezgahını sürdürmek için İran’ın sunduğu 14 maddelik barış teklifini reddett..
Gece yarısı yaşananlar ortaya çıktı! Özgür Özel’e Pedro Sanchez şoku
Siyaset

Gece yarısı yaşananlar ortaya çıktı! Özgür Özel’e Pedro Sanchez şoku

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in uçağı teknik arıza nedeniyle Ankara’ya acil iniş yapmıştı. Bu sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sanc..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23