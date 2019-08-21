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Yükselen turizm rakamlarıyla otel gelirleri sıçrama yaptı

2019 yılında turizm sektöründe hem ziyaretçi hem de gelirler anlamında yükselişini devam ettiren Türkiye’nin bu performansı turizm şirketlerinin finansal tablolarına da olumlu yansıyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:22
Yükselen turizm rakamlarıyla otel gelirleri sıçrama yaptı

2019 yılında turizm sektöründe hem ziyaretçi hem de gelirler anlamında yükselişini devam ettiren Türkiye’nin bu performansı turizm şirketlerinin finansal tablolarına da olumlu yansıyor.Akfen GYO’nun 6 aylık otel gelirleri yüzde 19 artışla 49,1 milyon TL’ye ulaştı


Turizmdeki başarılı performansını 2019 yılında da doludizgin devam ettiren Türkiye’nin bu başarısı turizm şirketlerinin finansal tablolarını da olumlu etkilemeye devam ediyor.


2019 yılının Ocak-Haziran aylarını kapsayan 6 aylık finansal sonuçlarını açıklayan Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO), Türkiye’nin turizmdeki yükselişinin desteğiyle, Türkiye, Rusya ve KKTC’de 20 otel ve 1 ofis binasından oluşan portföyünden elde ettiği toplam gelir yüzde 19 artışla 49.1 milyon TL’ye ulaştı.


Otel doluluk oranları yüzde 66’ya dayandı


Bu yılın ilk 6 aylık döneminde Akfen GYO’nun Türkiye’de faaliyet gösteren 15 otelinin ortalama doluluk oranı yüzde 66’ya çıktı.


Otel doluluk oranlarındaki bu artış beraberinde oda fiyatlarını da artırdı. Akfen GYO’nun Türkiye’de sahibi bulunduğu 15 otelin ortalama oda fiyatı ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30’luk artışla KDV hariç 210 TL (33 Euro) olurken, bu otellerden elde ettiği gelir ise yüzde 42 arttı.


Akfen GYO’nun Rusya’da faaliyet gösteren İbis Otel Yaroslavl, İbis Ofis ve Otel Samara, İbis Otel Kaliningrad ve İbis Otel Moskova gayrimenkullerinde ortalama doluluk oranı yüzde 56,1 olurken, Türkiye ve Rusya’daki tüm otellerin toplam ortalama doluluk oranı da yüzde 63,4 olarak gerçekleşti.


Akfen GYO’nun portföyünde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin değeri, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 5’lik artışla 2,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, şirketin net aktif değeri de 774 milyon TL’ye ulaştı.


“Geri alım programı ilave değer oluşturacak”


2019 yılı 6 aylık finansal sonuçlarına ilişkin görüşlerini paylaşan Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, Türkiye’nin son yıllarda turizmde devam ettirdiği başarısının Akfen GYO’nun turizm ağırlıklı portföyüne olumlu olarak yansıdığını kaydetti.


Bir turizm ülkesi olarak Türkiye’nin gelecek dönemde bu sektörde yükselişini devam ettirmesinin Akfen GYO’nun portföyünün değerini daha da artıracağına dikkat çeken Sertaç Karaağaoğlu, “Sektördeki yükselişin önümüzdeki yıllarda da devam edecek olması ve başlattığımız Geri Alım Programı’nın şirketimiz ve hissedarlarımıza ilave değer yaratacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:22
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