Yükselen Çelik, Çinli bir üreticiyle Transit İhracat İşbirliği Anlaşması imzaladı

İSTANBUL (AA) - Yükselen Çelik AŞ, Çin'in en büyük takım çelik üreticilerinden birisiyle Transit İhracat İşbirliği Anlaşması imzaladığını, bu kapsamda 2021'de yaklaşık 900 bin avro, 2022'de 2-3 milyon avro ek satış geliri yaratmayı beklediklerini bildirdi.

Yükselen Çelik'in transit ihracat iş birliği anlaşmasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, Çin'in en büyük takım çelik üreticilerinden birisiyle bugün Transit İhracat İşbirliği Anlaşması imzalandığı aktarılarak, "Mevcut durumda ihracat geliri olmayan şirketimiz, bu anlaşmayla satış gelirleri arasına 1 Ocak 2021'den itibaren 26 ülkeye yapılacak transit ihracat gelirlerini de ekleyecektir. Anlaşma kapsamında 2021'de yaklaşık 500 ton takım çeliği transit ihracatı yaparak yaklaşık 900 bin avro ek satış geliri yaratmayı, 2022'de bu katkının 2-3 milyon avro seviyesine ulaşmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Takip eden senelerde anlaşmanın devamlılığı ve ihracat yapılan pazarlardaki penetrasyonun artırılmasıyla gelirlere olan katkının artmasının muhtemel olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tedarikçi'nin dünyadaki en rekabetçi fiyatlarla yüksek kalitede takım çeliği üretimi yapan şirketlerden birisi olması, ihracata başlangıçta şirketimize oldukça önemli bir rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Bunun yanı sıra Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi kapılarını kısmen veya tamamen Türkiye ile ticarete kapatmış ve Türk ürünlerine boykot uygulayan ülkelerde, satışı yapılan ürünlerin Çin menşeli olması sayesinde transit satış ihracatı ile pazar payı elde edilebilecektir. Anlaşmaya göre şirketimiz Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türki Cumhriyetlerden 26 ülkede, Çin menşeli takım çelik üreticisinin münhasır mümessiliğini yapacaktır. Münhasır mümessillik kapsamında şirketimiz iki türlü gelir yaratabilecektir."

Açıklamada, tedarikçinin doğrudan Çin'den veya Türkiye'de yer alan çelik servis merkezinden 26 ülkeye yapacağı tüm satış gelirlerinden yüzde 5 komisyon alınacağı bilgisi verildi.

Yükselen Çelik'in bu ülkelere kendi yapacağı transit ihracatta uygun gördüğü kar marjını uygulayacağı vurgulanan açıklamada, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek anlaşmanın bir yıl geçerli olacağı ve taraflarca fesih edilmediği sürece her yıl kendiliğinden yenileneceği ifade edildi.

Açıklamada, 2021 için herhangi bir alım garantisi olmadığı, 2022 için verilen 1.000 ton alım garantisinin de herhangi bir cezai şartı bulunmadığı belirtilerek, "Anlaşma kapsamında verilen herhangi bir teminat veya finansal yükümlülük bulunmamaktadır." denildi.