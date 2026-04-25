Yüksekova'da heyelan çilesi bitiyor: 19 günlük esaretin ardından ekipler düğmeye bastı!

Yüksekova'da heyelan çilesi bitiyor: 19 günlük esaretin ardından ekipler düğmeye bastı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık üç hafta önce etkili olan şiddetli yağışların tetiklediği heyelan sonrası kapanan yolda nihayet hummalı bir çalışma başladı. Pizok konutları yolunda meydana gelen toprak kayması nedeniyle 19 gündür tek şeride mahkum olan ulaşımın normale dönmesi için belediye ekipleri ve iş makineleri bölgeye sevk edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın 19 gündür tek şeritten sağlandığı yolda trafiğin normale dönmesi için ekipler çalışma başlattı.

İlçede yaklaşık 3 hafta önce başlayan şiddetli yağışlar, Pizok konutları yolunda toprak kaymasına yol açmıştı. Dağdan kopan toprak ve çamur yığınlarının yolu kapatması üzerine İpekyolu Caddesi istikameti trafiğe tamamen kapanmıştı. Heyelanın meydana geldiği ilk gün yapılan müdahalenin ardından bölgedeki toprak hareketliliğinin devam etmesi nedeniyle temizlik çalışmalarına ara verilmişti. Aradan geçen 19 günlük sürede trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı bölgede, ekipler bugün itibarıyla iş makineleriyle yeniden çalışma başlattı.

Yağışların sürmesiyle beraber yolun çamur deryasına döndüğünü belirten bölge sakinleri, tek şeritli ulaşımın özellikle gece saatlerinde ve yağışlı havalarda kaza riskini artırdığını ifade etti. Yetkililerden yolun bir an önce tamamen açılmasını talep eden vatandaşlar, "Toprak kayması nedeniyle yolun yarısı çamurla kaplı. 19 gündür tek şeridi kullanıyoruz ve bu durum kazalara davetiye çıkarıyor. Bir facia yaşanmadan yolun tamamen temizlenmesini bekliyoruz. Ekipler sağ olsunlar bugün itibarıyla yoğun bir çalışma başlattı" ifadelerini kullandı.

Belediye ekiplerinin koordinesinde yürütülen çalışmaların, bölgedeki toprak hareketliliğinin durumuna göre kısa sürede tamamlanması ve yolun yeniden tam kapasiteyle trafiğe açılması hedefleniyor.

