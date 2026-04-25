Şara ve Macron ne görüştü? Neden Güney Kıbrıs’ta buluştular?
Lefkoşa’da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) zirvesinde bir araya gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savaş sonrası Suriye’nin yeniden inşası, güvenlik iş birliği ve yaptırımların aşamalı olarak kaldırılması konularını ele aldı. Coğrafi yakınlığı ve AB üyeliğiyle stratejik bir "köprü" görevi gören Güney Kıbrıs, Orta Doğu ile Avrupa arasındaki yeni diplomatik dönemin merkezi oldu.
Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile mevkidaşı Emmanuel Macron arasındaki görüşmede, bölgesel istikrarı doğrudan etkileyen temel meseleler masaya yatırıldı. Görüşmenin odak noktasını şu konular oluşturdu:
Güvenlikten yeniden inşaya kritik başlıklar
- Askeri İş Birliği ve Güvenlik: İki lider, bölgedeki askeri tırmanışın kontrol altına alınması ve terörle mücadelede koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
- Yaptırımların Kaldırılması: Macron, Suriye’nin demokratikleşme ve istikrar yolundaki adımlarına paralel olarak, AB yaptırımlarının aşamalı olarak kaldırılması için destek vereceğini ifade etti.
- Yeniden İnşa ve Geri Dönüş: Savaşın yıkıcı etkilerini silmek adına Suriye’nin yeniden inşasına Fransız ve Avrupa desteğinin yanı sıra mültecilerin güvenli dönüşü için gerekli altyapının oluşturulması ele alındı.
Neden Güney Kıbrıs?
Zirvenin Güney Kıbrıs’ta (Lefkoşa) gerçekleşmesi, bölgedeki yeni diplomatik mimari açısından sembolik ve stratejik bir önem taşıyor:
- Lojistik Köprü: Güney Kıbrıs, Orta Doğu’ya en yakın AB toprağı olması sebebiyle, bölgedeki krizlerin doğrudan etkilerini hisseden ve çözüm masasında "doğal arabulucu" olarak konumlanan bir noktada bulunuyor.
- AB-Suriye İlişkilerinde Yeni Sayfa: Şara’nın bir AB liderler buluşmasına davet edilmesi, Suriye’nin uluslararası meşruiyetini pekiştirme çabalarında Güney Kıbrıs’ın "kapı" rolü üstlendiğini gösteriyor.
- Enerji Güvenliği: Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları ve arz güvenliği, hem Suriye’nin hem de Avrupa’nın ortak çıkar alanı olarak bu bölgedeki görüşmelerin ağırlık merkezini oluşturdu.