Siber Vatan’da gövde gösterisi! Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu NATO tatbikatında! 1915 olayları üzerinden siyasi rant devşirme çabalarına Ankara'dan sert cevap: "Meseleyi kirli hesaplarınıza alet etmeyin!" Boşuna CHP’nin arka bahçesi demiyoruz! Zabıta müdürünü ADD’ye başkan yaptılar İsrail askerleri parçaladı: İtalyan askerleri yenisini koydu Rüşvetten tutuklanan Onursal Adıgüzel'in ifadesi ortaya çıktı Vali oğlunun cephanelik görüntüsü şoke etti: Gülistan Doku dosyasında kan donduran fotoğraflar! Katil İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli secde vaziyetinde gömülmüş halde bulundu! Lübnan'dan dünyaya "egemenlik" resti! "İsrail 10 bin kişiyi katletti, Avrupa derhal yardım konferansı toplamalı!" CHP’de yaprak dökümü hızlandı! Bir başkan daha zehir zemberek açıklamayla istifa etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Gündem
Şara ve Macron ne görüştü? Neden Güney Kıbrıs'ta buluştular?

Şara ve Macron ne görüştü? Neden Güney Kıbrıs'ta buluştular?

Lefkoşa’da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) zirvesinde bir araya gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savaş sonrası Suriye’nin yeniden inşası, güvenlik iş birliği ve yaptırımların aşamalı olarak kaldırılması konularını ele aldı. Coğrafi yakınlığı ve AB üyeliğiyle stratejik bir "köprü" görevi gören Güney Kıbrıs, Orta Doğu ile Avrupa arasındaki yeni diplomatik dönemin merkezi oldu.

Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile mevkidaşı Emmanuel Macron arasındaki görüşmede, bölgesel istikrarı doğrudan etkileyen temel meseleler masaya yatırıldı. Görüşmenin odak noktasını şu konular oluşturdu:

Güvenlikten yeniden inşaya kritik başlıklar

  • Askeri İş Birliği ve Güvenlik: İki lider, bölgedeki askeri tırmanışın kontrol altına alınması ve terörle mücadelede koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
  • Yaptırımların Kaldırılması: Macron, Suriye’nin demokratikleşme ve istikrar yolundaki adımlarına paralel olarak, AB yaptırımlarının aşamalı olarak kaldırılması için destek vereceğini ifade etti.
  • Yeniden İnşa ve Geri Dönüş: Savaşın yıkıcı etkilerini silmek adına Suriye’nin yeniden inşasına Fransız ve Avrupa desteğinin yanı sıra mültecilerin güvenli dönüşü için gerekli altyapının oluşturulması ele alındı.

Neden Güney Kıbrıs?

Zirvenin Güney Kıbrıs’ta (Lefkoşa) gerçekleşmesi, bölgedeki yeni diplomatik mimari açısından sembolik ve stratejik bir önem taşıyor:

  1. Lojistik Köprü: Güney Kıbrıs, Orta Doğu’ya en yakın AB toprağı olması sebebiyle, bölgedeki krizlerin doğrudan etkilerini hisseden ve çözüm masasında "doğal arabulucu" olarak konumlanan bir noktada bulunuyor.
  2. AB-Suriye İlişkilerinde Yeni Sayfa: Şara’nın bir AB liderler buluşmasına davet edilmesi, Suriye’nin uluslararası meşruiyetini pekiştirme çabalarında Güney Kıbrıs’ın "kapı" rolü üstlendiğini gösteriyor.
  3. Enerji Güvenliği: Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları ve arz güvenliği, hem Suriye’nin hem de Avrupa’nın ortak çıkar alanı olarak bu bölgedeki görüşmelerin ağırlık merkezini oluşturdu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Antalya'da görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Antalya'da görüştü

Şara Antalya'dan dünyaya duyurdu! Suriye'de sıcak gelişme
Şara Antalya'dan dünyaya duyurdu! Suriye'de sıcak gelişme

CENTCOM duyurdu: ABD, Suriye'deki önemli üsleri tamamen devretti
CENTCOM duyurdu: ABD, Suriye'deki önemli üsleri tamamen devretti

