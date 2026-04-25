Derbi ateşi Rams Park’ta yanacak! 119 yıllık dev rekabete damga vuran olaylar
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 117 yıllık rekabet, Türk spor tarihine geçen sayısız unutulmaz olaya sahne oldu. Sarı-kırmızılılar ile sarı-lacivertliler, tarihlerinde yarın 406. kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki mücadele yarın RAMS Park'ta yapılacak. İki takımın bir asırdan fazla süren rekabetinde ilk golü, Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı. 17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi.