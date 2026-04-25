Siber Vatan'da gövde gösterisi! Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu NATO tatbikatında! 1915 olayları üzerinden siyasi rant devşirme çabalarına Ankara'dan sert cevap: "Meseleyi kirli hesaplarınıza alet etmeyin!" Boşuna CHP'nin arka bahçesi demiyoruz! Zabıta müdürünü ADD'ye başkan yaptılar İsrail askerleri parçaladı: İtalyan askerleri yenisini koydu Rüşvetten tutuklanan Onursal Adıgüzel'in ifadesi ortaya çıktı Vali oğlunun cephanelik görüntüsü şoke etti: Gülistan Doku dosyasında kan donduran fotoğraflar! Katil İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli secde vaziyetinde gömülmüş halde bulundu! Lübnan'dan dünyaya "egemenlik" resti! "İsrail 10 bin kişiyi katletti, Avrupa derhal yardım konferansı toplamalı!" CHP'de yaprak dökümü hızlandı! Bir başkan daha zehir zemberek açıklamayla istifa etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Ateşkesin gölgesinde katliam!

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Ateşkesin gölgesinde katliam!

Gazze Şeridi'nde ilan edilen sözde ateşkes sürecine rağmen, İsrail ordusunun saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle insani dram derinleşiyor. Bölgeden gelen raporlar, saldırıların son bir haftada yüzde 46 oranında arttığını ve açlığın bir silah olarak kullanılmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

Gazze’deki hükümet medya ofisi tarafından yayımlanan son raporlar, ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana binlerce kez ihlal edildiğini gösteriyor. Salahaddin Caddesi, Megazi Kampı, Han Yunus ve Beyt Lahiya gibi sivil yerleşim alanları, topçu atışları ve insansız hava araçlarının hedefi olmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, sahadaki verilerin endişe verici olduğunu belirterek, 12-18 Nisan tarihleri arasında silahlı olayların bir önceki haftaya göre yüzde 46 arttığını vurguladı. Bu oran, 10 Ekim 2025’te başlayan süreçten bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

İnsani kriz: Açlık yeniden kapıda

Saldırıların yanı sıra bölgeye girişine izin verilen yardım tırlarının kısıtlanması, açlık tehlikesini tekrar gündeme getirdi. Malatya'da düzenlenen bir programda konuşan Filistinli Dr. Zahir Elbek, Gazze'deki son durumu şu sözlerle özetledi:

"Altı ay önce imzalanan sözde ateşkes anlaşmasına rağmen ateş hiç kesilmedi. Yardımların azalmasıyla birlikte açlık yeniden baş gösteriyor. Bebekler, yaşlılar ve hastalar yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya."

Siyasi uzmanlardan "güç gösterisi" analizi

Bölge uzmanları, İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını yoğunlaştırmasını, iç kamuoyuna yönelik bir "güç gösterisi" olarak yorumluyor. Lübnan ve İran ile yaşanan bölgesel gerilimlerde hedeflenen sonuçların alınamaması üzerine, dikkatin Gazze'ye yöneltildiği ifade ediliyor.

Filistin kaynakları, direniş gruplarının barış için esneklik gösterdiğini ancak karşı tarafın askeri baskı ve kuşatma politikalarıyla sahada üstünlük kurmaya çalıştığını belirtiyor.

Akın

İsrail laftan anlamaz bomba yağdıracaksın tepelerine tüm dünya sadece laf üretiyor sonuç değişmiyor, güç göstermedikçe ölümler bitmeyecek, bunu anlamak için kahin olmaya gerek yok
