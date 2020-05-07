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Yüksekova-Van karayolu 6 gün sonra kontrollü bir şekilde açıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 6 gün önce meydana gelen heyelan nedeniyle kapalı olan karayolu tek şeritten kontrollü bir şekilde açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 22:54:45 -
Yüksekova-Van karayolu 6 gün sonra kontrollü bir şekilde açıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 6 gün önce meydana gelen heyelan nedeniyle kapalı olan karayolu tek şeritten kontrollü bir şekilde açıldı.



Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle geçtiğimiz günlerde Yüksekova-Van karayolunun yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Bölgede ekipler yolu açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, geçişlerin sağlanması için yolun kenarından Zap Suyu’na akan dere üzerinden geçici yol yapımı çalışmaları da sürerken, karayolu tek şerit ve kontrollü bir şekilde açıldı.

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