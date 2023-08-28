Yüksek yakıt maliyetine çözüm o olacak! Herkes sıraya girdi

Yılın ilk yedi ayında hibrit otoların pazar payı yüzde 10.3’e çıktı. Hem bireysel müşteriler hem de kurumsal şirketler, daha düşük yakıt maliyetleri ve karbon ayak izini düşürme hedefleri için hibrit araçları tercih ediyor. Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, yüksek yakıt maliyetine hibritin çözüm olacağını belirtti. Sandık, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Türkiye otomotiv pazarında hibrit araçlara olan ilgi devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre hibrit otomobillerin satışları temmuzda yüzde 217 artışla 9 bin 400 adede çıktı. Hibritlerin pazardan aldıkları pay ise yüzde 10.9 oldu. Temmuzda 2 bin 92 adet tam hibrit, 379 plug-in hibrit, 6 bin 929 adet yarım hibrit satıldı. Ocak-Temmuz döneminde ise 53 bin 49 adet hibrit otomobil satıldı. Hibritlerin payı yüzde 10.3 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'de en fazla tam hibrit araç satışı gerçekleştiren marka olan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, hibrit teknolojisinin perakende ve filo müşterileri tarafından çok fazla talep gördüğünü söyledi. (...)"



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