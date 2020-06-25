Yüksek tansiyonu düşürmek için ne yapılmalı? Evde yüksek tansiyon düşürme yöntemi
Yüksek tansiyonu düşürmek için ne yenir? Tansiyon çağımızın en büyük sorunlarından biridir. Ülkemizde sayıları oldukça fazla tansiyon hastası mevcuttur. Tansiyon düşük ve yüksek olmak üzere iki türü vardır. Düşük tansiyon çok belirgin olmadıkça hastada belirti vermez ve sakıncalı değildir. Ani tansiyon düşmesi baş dönmesi, halsizlik ve baygınlığa neden olabilir. Tansiyon değerlerinin 140/90 mmHg nin üzerinde olması hipertansiyon olarak adlandırılır. Peki yüksek tansiyon nasıl düşürülür? Evde tansiyon düşerme yöntemleri.
Yüksek tansiyon bebeklik döneminden itibaren her yaşta görülebilir. Ülkemizde yüksek tansiyon oldukça yaygın bir problemdir. Yetişkin her 3 kişiden 1'inde yüksek tansiyon vardır. Hastaların %45'i yüksek tansiyon hastası olduğunun farkında değildir. Tedavi altında olan hastaların ise %46'sı kontrol altında değildir.
Tansiyonu ne düşürür tedavisi için mutlaka belirtiler oluştuktan sonra bir uzmana başvurup tedaviye başlamak gerekmektedir. Hasta ilaç kullanıyorsa öncelikle ilacı verilmeli ve uzman bir doktor tarafından incelenmelidir.
Evde tansiyonu düşürücü bazı besin ve yöntemler:
Başınızı soğuk su ile yıkayabilirsiniz ( aşırı soğuk olmamalıdır )
Kekik
Yoğurt ve ayran tüketimi (kesinlikle tuzsuz)
Limon suyu
Sarımsak
Pancar suyu
Nar suyu
Muz
Kuşburnu ve vişne yaprağı çayı
Zerdeçal
Tansiyon düşürmeye yardımcı besinlerdir.
Yüksek tansiyon nedir?
Hipertansiyon, özellikle orta yaş ve üzeri kişilerde görülen kan basıncı yüksekliğidir. Kan basıncı ise damarda akan kanın damar duvarına yaptığı basınçtır. Kan basıncı, bahçe sularken hortumun içinden geçen suyun hortumu germesi gibi düşünülebilir.
Hipertansiyonun tedavisi için öncelikle tanı konulması gereklidir. Bu sebeple aile hekiminize veya bir kardiyoloji uzmanına başvurabilirsiniz.
Hipertansiyondan korunmak için:
Kan basıncınızı takip etmeniz
Fazla kilonuzu vermeye çalışmanız
Tuz kullanımını azaltmanız
Stresten uzak durmanız
Alkol kullanmamanız
Sigara içiyorsanız bırakmanız
Haftada 5 gün, günde en az 30 dakika spor yapmanız ve
Dengeli beslenmeniz gerekmektedir.