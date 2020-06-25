Yüksek tansiyonu düşürmek için ne yapılmalı? Evde yüksek tansiyon düşürme yöntemi

Yüksek tansiyon bebeklik döneminden itibaren her yaşta görülebilir. Ülkemizde yüksek tansiyon oldukça yaygın bir problemdir. Yetişkin her 3 kişiden 1'inde yüksek tansiyon vardır. Hastaların %45'i yüksek tansiyon hastası olduğunun farkında değildir. Tedavi altında olan hastaların ise %46'sı kontrol altında değildir.

Tansiyonu ne düşürür tedavisi için mutlaka belirtiler oluştuktan sonra bir uzmana başvurup tedaviye başlamak gerekmektedir. Hasta ilaç kullanıyorsa öncelikle ilacı verilmeli ve uzman bir doktor tarafından incelenmelidir.

Evde tansiyonu düşürücü bazı besin ve yöntemler:

Başınızı soğuk su ile yıkayabilirsiniz ( aşırı soğuk olmamalıdır )

Kekik

Yoğurt ve ayran tüketimi (kesinlikle tuzsuz)

Limon suyu

Sarımsak

Pancar suyu

Nar suyu

Muz

Kuşburnu ve vişne yaprağı çayı

Zerdeçal

Tansiyon düşürmeye yardımcı besinlerdir.

Yüksek tansiyon nedir?

Hipertansiyon, özellikle orta yaş ve üzeri kişilerde görülen kan basıncı yüksekliğidir. Kan basıncı ise damarda akan kanın damar duvarına yaptığı basınçtır. Kan basıncı, bahçe sularken hortumun içinden geçen suyun hortumu germesi gibi düşünülebilir.

Hipertansiyonun tedavisi için öncelikle tanı konulması gereklidir. Bu sebeple aile hekiminize veya bir kardiyoloji uzmanına başvurabilirsiniz.

Hipertansiyondan korunmak için:

Kan basıncınızı takip etmeniz

Fazla kilonuzu vermeye çalışmanız

Tuz kullanımını azaltmanız

Stresten uzak durmanız

Alkol kullanmamanız

Sigara içiyorsanız bırakmanız

Haftada 5 gün, günde en az 30 dakika spor yapmanız ve

Dengeli beslenmeniz gerekmektedir.