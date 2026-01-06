  • İSTANBUL
Yüksek standartlı demir yolu projesi kapsamında o hemzemin geçit kaldırılıyor
Yerel

Yüksek standartlı demir yolu projesi kapsamında o hemzemin geçit kaldırılıyor

Giriş Tarihi:
AA Giriş Tarihi:
Yüksek standartlı demir yolu projesi kapsamında o hemzemin geçit kaldırılıyor

Edirne'de Tunca Köprüsü girişindeki hemzemin geçit kaldırılıyor. Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi kapsamında yeni tren yolunun yapıldığı kentte, köprü girişinde eski hattın bulunduğu hemzemin geçidin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak projenin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattında çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

Proje kapsamında eski hat devre dışı bırakıldı.

Bu hattaki tren rayları sökülürken kullanım dışı kalan Edirne’deki Tunca Köprüsü başındaki hemzemin geçit de ekipler tarafından kaldırılıyor.

Sürücüler çalışmalar nedeniyle Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım için Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Süvari köprülerine yönlendirildi.

Çalışmanın akşam saatlerine kadar tamamlanacağı belirtildi.

