Yüksek servis fiyatlarından dolayı öğrenciler mağdur!

Okulların açılmasıyla beraber güncellenen okul servisi fiyatlarındaki artışı karşılayamadıkları söyleyen aileler, öğrencilerini okula yaya göndermek zorunda kalacaklarını belirtti.

Son zamanlarda birçok sektörde görünen fiyat artışları eğitimdeki refahı da etkiledi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala güncellenen yeni okul servisi fiyatlarında yüksek artış görülüyor.

Geçtiğimiz sene Ağrı'da ortalama 200-250 TL olan okul servisi fiyatları, bu sene 500 ile 600 TL bantlarına yükseldi. Yükselen okul taşıtları fiyatları hem öğrencileri hem de öğrenci velilerini ciddi anlamda zorluyor.

Yüksek olan okul taşıtı fiyatlarından dolayı öğrencilerini yayan göndereceklerini veya okula gönderemeyeceklerini söyleyen veliler mağdur olduklarını dile getirdi.

"Servis ücreti geçen sene 250 liraydı, bu sene 550-600 diye konuşuluyor"

Onur Erdem

Yüksek servis fiyatlarından dolayı ailelerine yük olmak istemedikleri için okula yaya gitmeyi tercih eden lise öğrencisi Onur Erdem, "Bu seneki servis fiyatlarından dolayı çok rahatsızız. Okulun başlarında ilk üç ay servisle gidiyordum, fiyatı makul ve ucuzdu ama sonra çok fazla arttı, servisi bırakıp yaya gitmek zorunda kaldım. Ailemize yük olmak istemiyoruz ama çok pahalı geliyor. Bu sene ise 500 TL'nin üstünde bahsediyorlar. Çok pahalı, bundan dolayı çok üzgünüz. Geçen sene 250 liraydı, bu sene 550-600 diye konuşuluyor, arada çok büyük bir fark var. Yüzde 200 gibi bir fark var. Moralimiz çok bozuk, bu sene herhâlde yaya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

"Servisçiler fırsatçılığa gitmesin, lütfen en uygun fiyatta taşımaya çalışalım"

Ömer Faruk Afşin

Fırsatçılık yapılmaması için servisçilere çağrıda bulunan bir diğer öğrenci Ömer Faruk Afşin, "Ağrı'nın coğrafi şartları zaten zor, zaten kışın soğuk, yaya gidemiyoruz. Servis fiyatları 200 liraydı, 500 liraya kadar yükseltmişler. Bu sene okul servisleri zarar edecek zaten, toplu taşıtlarda kalabalıklaşma daha fazla olacak, belediyenin toplu taşımaları da zaten yetmiyor, çok az sayıda otobüs var, okula yetişemiyoruz, geç kalıyoruz. Servis fiyatları arttığından dolayı servisçiler büyük ihtimalle yine protesto yapıp öğrencileri götürmeyecek. Servisçiler fırsatçılığa gitmesin, lütfen en uygun fiyatta taşımaya çalışalım, bu bir kişiden başlıyor zaten, biri zam yapıyor sonra birbirlerine bakarak zam yapıyorlar. Böyle olmamalı bence. Salgın döneminden beridir fiyatlar çok arttı, bahaneleri doların artması ama bence tek bahane doların artması değil." şeklinde konuştu.

"İki şansımız var ya okula göndermeyeceğiz ya da destek istiyoruz"

Adem Baş

Fiyatlar düşürülmezse öğrencilerini ya yaya olarak göndermeyi veya göndermemeyi düşündüklerini söyleyen Adem Baş, "Kız kardeşimi okula gönderiyordum, zamlar sebebiyle maddi olarak çok zor durumda kalıyoruz. Şöyle bir karar verdik, kız kardeşimi artık servisle göndermeyeceğiz. 600-700 lira diyorlar bize, biz sorduğumuzda, yakıt diyor, mazot diyor, bizim de maddi durum yetersiz olduğundan şöyle diyoruz; 'Yaya göndermeyi düşünüyoruz veya okula göndermemeyi düşünüyoruz.' Yaya da gidemiyor mesafe baya uzak. İki şansımız var ya okula göndermeyeceğiz, ya da destek istiyoruz, yani böyle mağduruz. Yetkililerden beklentimiz, kendi çocuklarını nasıl düşünüyorlarsa vatandaşın çocuklarını da düşünmeleridir." dedi. (İLKHA)