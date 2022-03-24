Yüksek şekeri en çabuk ne düşürür? Yüksek kan şekerini düşürmenin kolay yolları

Kan şekeri (glukoz), kanda bulunan şekerdir. Bu şekeri yiyeceklerden ediniriz ve vücudun ana enerji kaynağıdır. Karbonhidratlar (pirinç, ekmek, meyve ve sebzeler, vb.) vücudun ana glukoz kaynaklarıdır. Kan şekerinin dalgalanması sonucunda da; terleme, sinirlilik, titreme, güçsüzlük, aşırı açlık, mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık görme, endişeli hissetme ve kalp atım hızında artış gibi belirtiler görülebiliyor…

Kan şekeri yükselince ne olur?

Susuzluk hissi, ağız kuruluğu, sık idrara çıkma, görme bulanıklığı, yara iyileştirmesinde gecikme, ciltte kuruma ve kaşıntı, halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı kan şekerinin yükseldiğinin (hipergliseminin) belirtileridir. Kan şekeri yükselmesinin birçok nedeni olabilir.

Kan şekerinin yükseldiği nasıl anlaşılır?

Kan şekeri yüksekliği belirtileri (hiperglisemi belirtileri) genellikle şunlardır:

Sürekli açlık ve susuzluk hali.

Çok su içme.

Çok idrara çıkma.

Bulanık görme.

Baş Ağrısı

Kilo kaybetme.

Tekrarlayan vajinal ve cilt enfeksiyonları

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Tarçın

Diyet listelerinin mucize baharatı olan tarçın, kan şekerini dengeleyen ve yükselmesini önleyen bir besindir.

Tarçınlı su içerek gün içinde kan şekerini sabit tutabilirsiniz.

Suyunuza limon da eklemeyi tercih ederseniz, yükselen kan şekerini düşürmek için sağlıklı bir adım atmış olursunuz. Tarçını dilediğiniz besine ekleyebilirsiniz.

Çemen otu

Diyabet hastaları için tavsiye edilen çemen otunun kan şekeri üzerindeki etkisi çok güçlü. Ölçülü tüketmekte fayda olacak. Antidiyabetik baharatlardan biridir çemen otu. İnsülin salınımını düzenlemekle görevlidir ve bu görevi ile şeker hastalarına şifa olmaktadır. Sadece yüksek şeker için değil pek çok konuda faydalı ve sağlıklıdır.

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YEMEKTEN SONRA YÜRÜYÜŞE ÇIKIN

Uzun süredir diyabetle yaşıyorsanız, egzersiz yapmayı ihmal etmemelisiniz. Çok sayıda araştırma, kaslarınızı çalıştırmanın ve kan pompalamanın kan şekeri düzeyini düşük tutabileceğini gösteriyor. Yemekten sonra yapacağınız basit bir yürüyüş ile egzersizin faydalarından yararlanmaya devam edebilirsiniz. Araştırmalar, yemeklerden sonra yürümenin yaşlı insanlarda glisemik kontrolü önemli ölçüde iyileştirdiğini buldu.

ŞEKER YERİNE TATLANDIRICI KULLANIN

Doktorlar ve diyetisyenler, şeker hastalığı olanlar için sıfır şekerli tatlandırıcılardan öneriyorlar. En az şeker kadar tatmin edici özelliği var. Kan şekerinizi yükseltmeyecek birçok alternatif mevcut.

KAHVALTIDA YULAF EZMESİ YEMEYİ DENEYİN

Tüm karbonhidratlar kan şekeriniz için eşit yaratılmamıştır. Lif, teknik olarak bir karbonhidrat olmasına rağmen, glisemik kontrolünüz üzerinde diğer rafine karbonhidratlardan önemli ölçüde farklı etkilere sahiptir. 2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bir öğünde artan çözünür lif tüketimi kan şekerinizin yükselmesini önleyebilir. Bu çok önemli çözünür lif alımını artırmak mı istiyorsunuz? Sabah kahvaltısında yulaf ezmesi yemek; lif oranını artıracak ve kan şekerinizi dengeleyeceksiniz.

DÜZENLİ BİR UYKU SAATİNİZ OLSUN

Yapılan araştırmalar, gece başına yedi saatten az uyumak insülin direncinizi artırabilir ve ertesi gün sizi aç bırakarak yüksek karbonhidrat, yüksek şeker gibi kötü beslenme seçeneklerine sizi sürükleyebilir. Uyku saatlerinizi düzenleyin ve bu kurala uymaya dikkat edin.

YANINIZDAN SU ŞİŞESİNİ AYIRMAYIN

Kan şekerinizi düzene sokmaya çalışırken karbonhidratınızı, şekerinizi ve kalorilerinizi belirli bir düzeyin altında tutmak için sürekli çalışıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Neyse ki, hidrasyon sınırlamanız gerekmeyen bir kategoridir. Aslında gün boyunca bol su içmek kan şekerinizin sağlıklı bir aralıkta kalmasına yardımcı olabilir. Böbrekleriniz ne kadar çok su ile çalışmak zorunda kalırsa, kanınızdaki fazla şekeri o kadar iyi atar. Aynı zamanda tip 2 diyabet riskinin de önüne geçiyor.

TATLI OLARAK BİTTER ÇİKOLATAYI TERCİH EDİN

Antioksidan flavonoid bileşikleri ile dolu olduğundan, bu güzel tatlı, hücrelerin insülin salgılamasına yardımcı olarak kan şekerinizi düşürebilir. Kalp hastalığı riskini azaltır aynı zamanda beyin fonksiyonlarınızı geliştirir.