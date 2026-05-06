SON DAKİKA
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yeni başkanı Serdar Mutta kimdir?
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yeni başkanı Serdar Mutta kimdir?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yeni başkanı Serdar Mutta kimdir?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. Peki YSK’nın yeni başkanı Serdar Mutta kimdir?

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) başkanlık görevinde değişim yaşandı. YSK Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi.

 

SERDAR MUTTA KİMDİR?

1 Ocak 1974 tarihinde Kırıkhan/Hatay’da doğmuştur. Kırıkhan Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Konak/İzmir’de Askeri Hakim olarak yapmıştır.

Beyoğlu/İstanbul hakim adayı olarak mesleğe başlayan MUTTA; sırasıyla Hüyük, Uzundere, Türkoğlu Hakimlikleri ile Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur.

16 Temmuz 2018 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen MUTTA, halen Yargıtay On ikinci Hukuk Dairesi üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

7 Mart 2001 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında “İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi” isimli tez çalışmasıyla Yüksek Lisans, 5 Haziran 2021 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuk Ana Bilim Dalında “ Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kontrol” isimli tez çalışmasıyla da Doktora çalışmasını tamamlamıştır.

İngilizce bilmekte ve İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi adlı eseri Kazancı Yayınlarında yayınlanmış bulunmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

