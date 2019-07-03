Yüksek lisans başvuru tarihleri doktora şartları
2019-2020 yılı yüksek lisans, doktora öğrencileri alınacağı açıklandı. Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsüne 2019-2020 Eğitim–Öğretim yılı Güz Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans, Doktora öğrencileri alınacaktır.03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:01
2019-2020 yılı yüksek lisans, doktora öğrencileri alınacağı açıklandı. Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsüne 2019-2020 Eğitim–Öğretim yılı Güz Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans, Doktora öğrencileri alınacaktır.
Adayların; 10 Haziran - 02 Temmuz 2019 tarihleri arasında ilgili Enstitüye başvurması gerekmektedir. Enstitünün öğrenci kontenjanları, başvuru tarihleri ve koşulları, Enstitünün web adresinde duyurulmuştur. Bilişim Enstitüsü (www.bilisim.hacettepe.edu.tr) Posta ile aday kaydı yapılmaz.
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