Yüksek lisans başvuru tarihleri doktora şartları 2019-2020 yılı yüksek lisans, doktora öğrencileri alınacağı açıklandı. Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsüne 2019-2020 Eğitim–Öğretim yılı Güz Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans, Doktora öğrencileri alınacaktır.

2019-2020 yılı yüksek lisans, doktora öğrencileri alınacağı açıklandı. Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsüne 2019-2020 Eğitim–Öğretim yılı Güz Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans, Doktora öğrencileri alınacaktır. Adayların; 10 Haziran - 02 Temmuz 2019 tarihleri arasında ilgili Enstitüye başvurması gerekmektedir. Enstitünün öğrenci kontenjanları, başvuru tarihleri ve koşulları, Enstitünün web adresinde duyurulmuştur. Bilişim Enstitüsü (www.bilisim.hacettepe.edu.tr) Posta ile aday kaydı yapılmaz.

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