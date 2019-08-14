Yüksek kolesterol hangi hastalıklara yol açar?

Kolesterol kanda ve hücrelerde bulunan mumsu bir maddedir. Kolesterolün bir kısmı karaciğer tarafından üretilirken kalan kısmı yiyeceklerden elde edilir. Kötü kolesterol damar duvarlarına yerleşerek damar tıkanıklarına yol açar. Bu da birçok hastalığa sebep olur. Hastalıklardan korunmak içinse yediğinize, içtiğinize son derece özen göstermeniz gerekir.

İşte, yüksek orandaki kötü kolesterollün sebep olduğu hastalıklar!

Kalp ve damar hastalıkları

Kötü kolesterolün yükselmemesi için öncelikle yediğinize, içtiğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Elbette yüksek kolesterolün düşmesi için düzenli olarak spor yapmak da kıymetli. Yüksek orandaki kötü kolesterol damarlarda birikmeye başlar. Bu da damar tıkanıklarına sebep olur. Tabi ki damar tıkanıkları da kalp krizi riskini bir hayli arttırır.

Kan akışını olumsuz etkiler

Damarların tıkanması yalnızca kalbi olumsuz etkilemez. Kötü kolesterolün yol açtığı damar tıkanıklığı atar damarlara kan akışını engelleyebilir.

Felç riski

Vücudumuzdaki kolesterolün neredeyse yüzde 25'ini beynimiz kullanır. Ancak vücuttaki kötü kolesterol oranı fazlaysa felç riski artabilir. Ayrıca uzmanlar yüksek kolesterolle Alzheimer hastalığı arasında bir bağlantı olduğunu belirtiyor.

Safra kesesi taşları

Kolesterol safra kesesinin düzgün çalışması için önemlidir. Elbette kötü kolesterolün vücutta yüksek miktarda bulunması safra kesesi taşlarına yol açar…