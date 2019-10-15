Yüksek ileri teknoloji için bir adım daha

Haftasonu başlayan ASELSAN Akademi Çalıştayı’nda, araştırma üniversitelerinin (İTÜ, ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi) akademisyenleri ile birlikte, ASELSAN’ın yüksek ve ileri teknolojilerde yapacağı projeler kapsamında yürütülen ve yürütülecek yüksek lisans ve doktora tez konuları masaya yatırıldı.

Teknoloji ve bilime büyük katkı

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Gelecek nesilleri hazırlamada ASELSAN Akademi’nin işlevi büyük olacaktır. Sadece salt savunma açısından düşünmeyelim, ülkemizin teknolojik ve bilimsel gelişmesine de büyük katkılar sunacağını düşünüyorum." dedi. ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve ASELSAN Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çelik de, üniversite-sanayi iş birliğinde politika oluşturulurken Ar-Ge, insan kaynakları, araştırma altyapıları, girişimcilik, sanayinin katılımcılığı, istihdam, ihracat gibi dinamiklerin göz önünde bulundurulmasının önemine dikkat çekti.