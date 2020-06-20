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Aktüel

Yüksek gerilim direğini yıktı, ilçe karanlığa büründü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü çalılık alana girerek elektrik direğine çarparak durabildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 13:30:14 -
Yüksek gerilim direğini yıktı, ilçe karanlığa büründü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü çalılık alana girerek elektrik direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Perşembe ışıklı kavşakta meydana geldi. Çaycuma istikametinden Bakacakkadı istikametine giden araç, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çalılık alana girdi. Metrelerce sürüklenen araç yüksek gerilim hattı direğe çarparak durabildi. Yol üzerindeki kokoreççi kaza sonrası elektrik direğinden patlamayı duyunca yardıma koştu. Araçtan yaralıları çıkartarak 112 Acil servisi ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüksek gerilim direğinin yıkılması ile ilçe uzun süre elektriksiz kaldı. Polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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