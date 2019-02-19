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Yüksek faiz vurdu! Sert düşüş...

Yüksek faiz nedeniyle vatandaşın yanına yaklaşamadığı konut satışlarında, gerileme dönemine girildi. Türkiye genelinde ocakta 72 bin 937 konut satılırken, geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 46,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 azaldı. Konutta iç açıcı tek veri yabancılara satışların yüzde 82 artması oldu.

19 Şubat 2019 Salı 06:25
Yüksek faiz vurdu! Sert düşüş...

Vatandaş, yüksek faizden dolayı konut alımına cesaret edemiyor. Bankaların aylık bazda uyguladığı yüzde 1,8 ila 2,2 arasında değişen konut faizleri yüzünden vatandaşlar, ev alma hayallerini ertelemek zorunda kalıyor. Bu durum satış rakamlarına da yansıdı. Son olarak Türkiye genelinde ocak ayında 72 bin 937 konut satışı gerçekleştirildi. Ocakta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 46,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 geriledi. Tapu harçlarının düşmesi ve yıl sonu kampanyalarından dolayı geçtiğimiz aralık ayında dikkat çeken bir artış yaşansa da bu yılın ocak ayında konut satışlarında yeniden sert düşüş kaydedilmiş oldu. Bu miktar, yaklaşık 89 bin adetlik satış yapılan 2018 yılı kasım ayının da altına inildiğini gösterdi.

İstanbul lider

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde ocakta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 46,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 azalarak 72 bin 937 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 455 konutla ilk sırada (yüzde 18,4) yer aldı. İstanbul’u 6 bin 785 konut satışıyla (yüzde 9,3) Ankara, 3 bin 795 konut satışıyla (yüzde 5,2) İzmir izledi. En az satış olan iller 7 konutla Ardahan, 9 konutla Hakkari ve 17 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İpotekli geriledi

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,2 azalarak 6 bin 537’ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul bin 215 konut ve yüzde 18,6 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 42,9 ile Ardahan oldu. Diğer konut satışları ocakta, yıllık bazda yüzde 2,8 azalarak 66 bin 400 olarak tespit edildi. Bu kategoride de İstanbul 12 bin 240 konut satışı ve yüzde 18,4 ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91 olarak kaydedildi.

İlk satış 31 binde

İlk defa satılan konut sayısı ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 azalarak 31 bin 48’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 42,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 19 konutla en yüksek payı (yüzde 19,4) aldı. İstanbul’u 2 bin 604 konut satışıyla Ankara, bin 589 konut satışıyla İzmir takip etti. İkinci el konut satışları ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 azalış göstererek 41 bin 889 olarak gerçekleşti. İstanbul 7 bin 436 konut satışı ve yüzde 17,8 payla ilk sırada yer alarak, ikinci el toplam satışında da yüzde 55,3 paya ulaştı. İstanbul’u 4 bin 181 konut satışıyla Ankara, 2 bin 405 satışla da Antalya takip etti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 06:25
  1. Ardahan
  2. Bayburt
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Hakkari
  6. Antalya
  7. Ankara
  8. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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