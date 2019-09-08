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Yukatel Denizlispor'da gözler Konyaspor maçında

- Yeşil-siyahlı oyuncu Tiago Lopes : "Çok çalışarak evimizdeki maçta gülen taraf olmak istiyoruz" - Isaac Sackey:"Başarılı gidişimizi sürdürmeliyiz"- Zakarya Bergdich: "Takımın başarısı benim için ön planda"

08 Eylül 2019 Pazar 15:40
Yukatel Denizlispor'da gözler Konyaspor maçında


DENİZLİ (AA) - Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor'un futbolcuları Tiago Lopes, Isaac Sackey ve Zakarya Bergdich, 4. haftadaki Konyaspor maçıyla başarılı sonuçlar almaya devam etmek istediklerini söyledi.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan oyunculardan Tiago Lopes, Konyaspor maçını kazanarak ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Yukatel Denizlispor'a transferi nedeniyle mutlu olduğunu dile getiren Lopes, Göztepe maçında gördüğü kırmızı kartı adil bulmadığını aktarırken, "Pozisyonda hakem Suat Arslanboğa yanlış karar verdi. Kasıtlı bir hareketim yoktu. Penaltı verilmesi hataydı. Hakemin daha önce böyle bir penaltı verdiğini zannetmiyorum. Çok çalışarak evimizdeki maçta gülen taraf olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


- Sackey: "Başarılı gidişimizi sürdürmeliyiz"


Yeşil-siyahlı oyuncu Isaac Sackey, kaliteli bir ekibe geldiğini ve takımın başarısı için elinden geleni yapmak istediğini anlattı.

Sezona iyi başlayan bir takım olduklarına dikkati çeken Sackey, "Başarılı gidişimizi sürdürmeliyiz. Takımın başarısı için çok çalışacağım. Süper Lig'de oynamak büyük bir keyif. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Transferimde yardımcı olan yönetici ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.


- Bergdich: "Takımın başarısı benim için ön planda"


Yukatel Denizlisporlu futbolcu Zakarya Bergdich, sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, "Takımın başarısı benim için ön planda." şeklinde konuştu.

Milli maç arasında daha çok çalıştıklarını ve en iyi şekilde tekrar lige başlamak istediklerini aktaran Bergdich, "Göztepe maçında çizgiden gol çıkarmayı başardım. Çok hızlı bir pozisyondu. Hızlı müdahale ederek golü önlemeye çalıştım. Önemli olan da pozisyonun gol olmamasıydı. O yüzden Göztepe maçından 1 puanla döndüğümüz için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.


- Hazırlıklar sürüyor


Yeşil-siyahlı ekip, ligin 4. haftasında Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.


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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 15:40
  1. antrenman
  2. idman
  3. Konyaspor
  4. Yukatel Denizlispor

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