Yük taşıyan araçlara yönelik denetimlerde 18 bin 137 trafik kural ihlali tespit edildi

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde yük taşıyan araçlara yönelik eş zamanlı yapılan denetimlerde 18 bin 137 trafik kuralı ihlali tespit edildiğini ve cezai işlem uygulandığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, karayolunda yük taşımacılığı yapan araç şoförlerinin çeşitli kural ihlalleriyle trafik güvenliğini olumsuz etkilediklerinin, karışmış oldukları kazaların şiddet ve sonuçlarının da ağır olduğunun gözlendiği belirtildi.

Bu araçların özellikle son dönemde emniyet şeridi üzerinde bekleme yapan yine aynı cins araçlara çarparak kazaya karıştıkları, bekleme yapan araçların ise gerekli güvenlik önlemlerini almadıkları, sürücülerinin araçların arızasını gidermek için uğraştıkları esnada yaralandıkları veya hayatlarını kaybettikleri ifade edildi.

Bu kapsamda trafik ihlallerini önlemek amacıyla 18-22 Kasım tarihleri arasında yük taşıyan araçlara yönelik ülke genelinde eş zamanlı özel denetim yapıldığı bildirildi.

Uygulamalarda, ülke genelinde 201 bin 710 araç/sürücü denetlendi, 2 bin 869 sürücünün araçta takograf bulundurmadığı ya da kullanmadığı, 2 bin 65 aracın yasal hız sınırlarına uymadığı, 1722 sürücünün çalışma/dinlenme sürelerine uymadığı, 467 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı ve 115 sürücünün yasal sınırlar üzerinde alkollü araç kullandığının belirlendiği kaydedildi.

Denetimlerde, 18 bin 137 trafik kural ihlali tespit edildiği ve cezai işlem yapıldığı belirtildi.