Yük gemisine güneş enerjisi santrali kurdular

Rotterdam merkezli Wattlab şirketi, deniz taşımacılığında çevreci bir devrim niteliğinde olan projeyi hayata geçirdi. Şirket, dünyanın ilk güneş enerjisi sistemini taşıyan ticari yük gemisini başarıyla donattı.

“Solar Flatrack” adı verilen bu yenilikçi sistem, geminin enerji ihtiyacını güneşten karşılayarak dizel yakıt tüketimini ve karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

BİR GÜNDE TAMAMLANDI

Kurulum, birkaç aylık test sürecinin ardından Harlingen Limanı’nda yalnızca bir gün içinde tamamlandı. Sistem, Vertom Group’a ait 7.280 ton taşıma kapasiteli dizel-elektrikli kuru yük gemisi MV Vertom Tula üzerine yerleştirildi.

Bu sayede MV Vertom Tula, tam kapsamlı bir güneş enerjisi santraliyle donatılan ilk ticari gemi unvanını kazandı.

79 KİLOWATT GÜÇ, MODÜLER TASARIM

Solar Flatrack sistemi, 44 panelden oluşuyor ve toplam 79 kW güce sahip. Bu enerji miktarı, geminin aydınlatma, navigasyon ve klima gibi yardımcı sistemlerinin elektrik ihtiyacının yaklaşık %20’sini karşılayacak.

Sistemin modüler yapısı sayesinde paneller, standart konteyner bağlantılarıyla bir gün içinde monte edilip sökülebiliyor. Mürettebat, gerektiğinde panelleri 6 metrelik bir konteyner boyutuna katlayarak alan tasarrufu sağlayabiliyor.

ÜÇ YILLIK TESTLERLE KANITLANDI

Wattlab mühendisleri, Solar Flatrack sistemini uygulamaya geçirmeden önce üç yıl boyunca kıyı testleri yaptı. Testlerde sistemin enerji üretimi istikrarlı bulundu ve deniz koşullarında uzun süreli dayanıklılığı doğrulandı.

Paneller, yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında bile verimliliğini koruyor. Ayrıca tuzlu suyun doğal temizleyici etkisi, panellerin bakım ihtiyacını minimuma indiriyor.

KARBON AYAK İZİNİ AZALTAN BİR ADIM

Bu proje, deniz taşımacılığında karbonsuzlaşma hedeflerine doğru atılmış önemli bir adım olarak görülüyor. Güneş enerjili sistem, yakıt tüketimini azaltarak hem maliyet avantajı sağlıyor hem de sektörün çevre dostu dönüşümünü hızlandırıyor.

Wattlab yetkilileri, Solar Flatrack’in başarıyla sonuçlanmasının ardından teknolojinin daha büyük ticari filolara da uygulanabileceğini belirtiyor.

GELECEĞİN GEMİLERİ GÜNEŞTEN GÜÇ ALACAK

Uzmanlara göre bu adım, gelecekte gemilerin yalnızca rüzgâr ve dizel motorlarına değil, yenilenebilir enerji kaynaklarına da entegre sistemlerle güç sağlayacağı bir dönemin başlangıcı.

Hollanda’nın öncülüğünde başlatılan bu proje, küresel deniz taşımacılığında çevreci teknolojilerin hızla yayılmasının önünü açabilir.