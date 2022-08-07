  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Yuh sizin siyasetçiliğinize! 6'lı masa Cemal Enginyurt'un terbiyesizliği karşısında sessiz kaldı...
Siyaset

Yuh sizin siyasetçiliğinize! 6'lı masa Cemal Enginyurt'un terbiyesizliği karşısında sessiz kaldı...

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un cinayet sabıkalısı olduğu öğrenilen koruması ile birlikte, gazeteci Latif Şimşek'i darbederek imza attığı büyük terbiyesizlik karşısında, ittifak ortağı 6'lı masanın genel başkanları sessiz kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 20:02:00 - 2022-08-07 20:17:07

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Latif Şimşek, TV 100 canlı yayınında Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve cinayet sabıkalısı olduğu ortaya çıkan koruması tarafından darbedildi.

Stüdyoda reklam arasındaki çirkin saldırı karşısında, 6'lı ittifakın siyasi parti genel başkanları sessiz kaldı.

Gözler genel başkanlarda!

İnsanlık dışı saldırıyı kınamaktan imtina eden; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ne açıklama yapacakları merakla bekleniyor.

Latif Şimşek'ten Cemal Enginyurt açıklaması!
Latif Şimşek'ten Cemal Enginyurt açıklaması!

Siyaset

Latif Şimşek'ten Cemal Enginyurt açıklaması!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23