Yuh sizin siyasetçiliğinize! 6'lı masa Cemal Enginyurt'un terbiyesizliği karşısında sessiz kaldı...
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un cinayet sabıkalısı olduğu öğrenilen koruması ile birlikte, gazeteci Latif Şimşek'i darbederek imza attığı büyük terbiyesizlik karşısında, ittifak ortağı 6'lı masanın genel başkanları sessiz kaldı.
Yeniakit.com.tr
Gazeteci Latif Şimşek, TV 100 canlı yayınında Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve cinayet sabıkalısı olduğu ortaya çıkan koruması tarafından darbedildi.
Stüdyoda reklam arasındaki çirkin saldırı karşısında, 6'lı ittifakın siyasi parti genel başkanları sessiz kaldı.
Gözler genel başkanlarda!
İnsanlık dışı saldırıyı kınamaktan imtina eden; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ne açıklama yapacakları merakla bekleniyor.