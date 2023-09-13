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Gündem Yuh artık! 'Suriyelilere askıda ekmek yok!'
Gündem

Yuh artık! 'Suriyelilere askıda ekmek yok!'

Yeniakit Publisher
2023-09-13 15:20:00 -
Yuh artık! 'Suriyelilere askıda ekmek yok!'

Fırında çalışan bir kadının Suriyelileri hedef aldığı video gündem oldu.

Fırında çalışan bir kadının Suriyelileri hedef aldığı video gündem oldu.

Sığınmacılar hakkında yaptığı nefret söylemleriyle, halkı provake etmeye çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın çabaları sonuç veriyor.

Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden Özdağ'ın diktiği nifak tohumlarının meyvesi, Türk halkının sığınmacı nefretiyle gün yüzüne çıkıyor.

Ekmek hesabı yaptı!

Fırında çalışan başörtülü bir kadın, sosyal medyada paylaştığı videoya "Suriyeliler askıda ekmek istemiştir." yazarak "Yok ki." sesini dublajladı.

Başörtülü kadının sosyal medya hesabından yayınladığı video tepkilere neden oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kullanıcılar, "Vicdanınız yok mu?", "Esirgediğiniz ekmeğe muhtaç olun." gibi yorumlar yaparak, din kardeşiyle ekmeğini paylaşmayacak zihniyette olan kadına tepki yağdı.

Daily Ummah

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