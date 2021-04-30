Yuh artık... Ali Babacan alkol meselesinde bile CHP'nin safında yer aldı!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 17 günlük tam kapanma dönemin getirilen alkol yasağını bile savunacak duruma düştü. Siyasi ortağı CHP'yi kızdırmamak adına yasağı eleştiren Babacan “Salgınla alkol yasağı arasında mantıksal hiçbir bağ kuramıyorum” dedi.
Kurduğu partisi halk nezdinde itibar görmeyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, siyasi ortağı CHP çizgisinde siyaset yapmayı sürdürüyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 17 günlük tam kapanma kararıyla birlikte alkol satışlarına da yasak getirilmişti.
Babacan'ın alkol sevdası depreşti
CHP'lilerin şiddetle karşı çıktığı yasağı muhafazakar çizgide olduğu sanılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'da eleştirdi.
CHP'nin siyasi ortağı Babacan, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuştu. Babacan yaptığı açıklamada "Salgınla alkol yasağı arasında mantıksal hiçbir bağ kuramıyorum. Asıl konu tuzak kurmak. Bu tür yöntemler kötüye gidiş eğilimini durdurmaz. Sahada görüyoruz. Hükümetin işi artık çok zor." ifadelerini kullandı.
Babacan'ın ortağı CHP'yi kızdırmamak adına attığı siyasi takla pes dedirtti.